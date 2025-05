У Samsung з'явилися сильні смартфони-конкуренти — і це не iPhone

Компанія Google і тайванський виробник напівпровідників TSMC підписали довгострокову угоду на виробництво чіпів Tensor для лінійки телефонів Pixel. Це означає хороші новини для шанувальників телефонів Pixel — їх тепер випускатимуть саме на чіпах TSMC, а ті вважаються ефективнішими, ніж чіпи Samsung Foundry.

Про це повідомляє androidauthority.com.

За інформацією видання, угода розрахована на три-п'ять років і може тривати до виходу Pixel 14.

Раніше Google покладалася на Samsung у виробництві своїх чіпів Tensor для телефонів Pixel, але тепер ситуація змінюється. Йдеться, зокрема, про випуск серії Pixel 10 наприкінці цього року. Процесор Tensor G5 для Pixel 10 вже вироблятиме тайванська TSMC.

Чому нові чіпи важливі

Як зазначає видання, TSMC уже давно заслужила репутацію найкращого виробника чипів у галузі. Це було яскраво продемонстровано на прикладі чипів для смартфонів Snapdragon 8 Gen 1 і Snapdragon 8 Plus Gen 1 2022 року.

Стандартний чіпсет був зроблений конкуруючою компанією Samsung Foundry, а варіант Plus був зроблений TSMC. Snapdragon 8 Plus Gen 1 показав помітне збільшення продуктивності порівняно з оригінальним чипом (як і очікувалося), а також дав і значний приріст ефективності. Поліпшення ефективності раніше були нечуваними для чипів Plus від Qualcomm, оскільки вони, як правило, являють собою розігнані версії їх стандартного високопродуктивного процесора.

Бізнес Samsung з виробництва чіпів також серйозно постраждав із запуском серії Galaxy S25. Телефони Galaxy S традиційно працюють як на Snapdragon, так і на власних чипах Exynos у рамках стратегії подвійного джерела. Однак серія Galaxy S25 працювала виключно на процесорі Snapdragon 8 Elite. Вважається, що Samsung Foundry не зміг виробити достатньо чіпів Exynos 2500 для нових телефонів Galaxy.

Подібних проблем з виходом гідних гаджетів Google, найімовірніше, уникне, перейшовши на TSMC, хоча Google і не продає стільки телефонів Pixel, скільки Samsung Galaxy S.

Очікується, що Tensor G5 отримає значне підвищення ефективності порівняно з попередніми чіпами завдяки 3-нм виробничому процесу TSMC.

Тому серія Pixel 10, мабуть, демонструватиме хороші показники в сенсі автономної роботи. А довгострокове партнерство між Google і TSMC обіцяє хороші перспективи для майбутнього чіпів Tensor і лінійки смартфонів Pixel.

