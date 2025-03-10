Найкращі смартфони з 16 ГБ оперативної пам'яті: топ-5 моделей від Samsung, Google, Asus (фото)

У добірці опинилися: Samsung Galaxy S25 Ultra, Google Pixel 9 Pro, ASUS Zenfone 12 Ultra, REDMAGIC 10 Pro, OnePlus 13.

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Деякі хочуть найкращий екран, а інші хочуть найкращу систему камер. Багато хто цінуватиме час роботи батареї або обчислювальну потужність. Але ті, хто хоче високої продуктивності, захочуть отримати телефон з максимально можливим обсягом оперативної пам'яті. Сьогодні на ринку широко представлені смартфони з 16 ГБ оперативної пам'яті (або більше), експерти androidauthority.com склали список найкращих з них.

До речі, а ви знали, які телефони Android з можливістю розширення пам'яті вважаються найкращими на ринку?

Серія Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro, 9 Pro XL і 9 Pro Fold поставляються з 16 ГБ оперативної пам'яті, що робить їх фаворитами в цьому списку, пишуть автори.

Смартфон Google Pixel 9 Pro Фото: androidauthority.com

Продуктивність не буде проблемою, оскільки кожна модель оснащена новим процесором Tensor G4 і вищезгаданими 16 ГБ RAM. Усі вони також мають дисплей LTPO OLED з плавною частотою оновлення 120 Гц. Звичайно, роздільна здатність і розмір екрана змінюються з кожною моделлю, але всі вони мають чудовий вигляд.

Тестувальникам сподобалися функції Gemini, які є основою серії Pixel 9. Не кажучи вже про те, що дизайн і якість збірки гідні флагманського рівня. Камери Pixel вже багато років вважаються одними з найкращих, і серія Pixel 9 Pro не є винятком. Однак найкращі з них у Pixel 9 Pro і 9 Pro XL. А якщо цікавлять оновлення, то Google обіцяє 7 років підтримки.

Єдина претензія полягає в тому, що Tensor G4 гріється при навантаженнях. В іншому це безперечно одні з найкращих телефонів з 16 ГБ оперативної пам'яті, підсумували експерти.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra — один із найкращих смартфонів 2025 року, що пропонує першокласний користувацький досвід. Хоча більшість користувачів можуть купити його тільки з 12 ГБ оперативної пам'яті, на деяких ринках він доступний у конфігурації з 16 ГБ. Сюди входять Тайвань, Південна Корея, Китай і Гонконг. Щоб отримати модель з 16 ГБ, потрібно об'єднати її з 1 ТБ вбудованої пам'яті.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: androidauthority.com

Смартфон оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 8 Elite для Galaxy, який може впоратися практично з будь-яким додатком. Він має преміальну титанову раму, захисне скло Gorilla Armor 2 і рейтинг IP68. Дисплей Dynamic LTPO AMOLED 2X великий — 6,9 дюйма, роздільна здатність QHD+, частота оновлення 120 Гц. Це також єдиний пристрій у своїй серії, який постачається з S Pen.

Гаджет також має в своєму розпорядженні одну з найкращих систем камер у галузі, і під час тестування експерти виявили, що час роботи батареї становить близько двох днів. Крім того, Samsung, як і Google, пропонує 7 років оновлень.

ASUS Zenfone 12 Ultra

ASUS Zenfone 12 Ultra, безумовно, є одним із найкращих телефонів із 16 ГБ оперативної пам'яті, вважають фахівці, які тестували цей смартфон.

Смартфон ASUS Zenfone 12 Ultra Фото: androidauthority.com

Цей пристрій має красивий та унікальний дизайн. Він також дуже потужний, завдяки процесору Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Базова модель має 256 ГБ пам'яті та 12 ГБ оперативної пам'яті, але можна оновитися до моделі з 16 ГБ, яка також має 512 ГБ пам'яті. ASUS Zenfone 12 Ultra показав, крім іншого, відмінний час автономної роботи: з нуля до 100% менш ніж за годину.

"Ми хотіли б, щоб система камер була кращою, і вважаємо, що ASUS перемудрила з ШІ, але телефон все одно хороший. Він пропонує приголомшливу продуктивність, відмінний дизайн і загалом дуже приємний досвід", — резюмували автори.

RedMagic 10 Pro

Один із найкращих ігрових смартфонів — RedMagic 10 Pro. Він відповідає всім вимогам, щоб потрапити в цей список. Доведеться купити дорожчу версію цього телефону, щоб отримати 16 ГБ ОЗП, яка також поставляється з 512 ГБ пам'яті. До речі, є варіант з 1 ТБ пам'яті та 24 ГБ ОЗП.

Смартфон RedMagic 10 Pro Фото: androidauthority.com

Він оснащений потужним процесором Snapdragon 8 Elite. Великий 6,85-дюймовий екран AMOLED змусить ігри мати чудовий вигляд завдяки роздільній здатності 1216 x 2688 і плавній частоті оновлення 144 Гц. Він має спеціальні ігрові функції, такі як вбудовані вентилятори охолодження та чутливі до тиску тригери. Не кажучи вже про оновлення програмного забезпечення та додаткові аксесуари для подальшого охолодження пристрою під час інтенсивних ігрових сесій.

Телефон поставляється з великою батареєю на 7050 мАг. Є можливість зарядки на 100 Вт. Ціни починаються всього від 649 доларів за версію з 12 ГБ оперативної пам'яті. Версія з 16 ГБ коштує від 799 доларів.

OnePlus 13

Флагмани OnePlus стали чудовою альтернативою преміальним пристроям від основних брендів. OnePlus 13 має все, включно з варіантом із 16 ГБ ОЗП. Ця версія також отримує 512 ГБ пам'яті і коштує 999,99 доларів.

Смартфон OnePlus 13 Фото: androidauthority.com

У тестувальників було дуже мало приводів для скарг в огляді OnePlus 13. Усе, на що вони скаржилися, — бездротова зарядка вимагає додаткових аксесуарів, і оновлення програмного забезпечення не відповідає рівню Google або Samsung. В іншому — це хороший смартфон.

Дизайн унікальний, рейтинг IP68/IP69, продуктивність на висоті завдяки чипсету Snapdragon 8 Elite, а оперативну пам'ять можна збільшити до 24 ГБ, якщо користувачі готові за це заплатити.

Система камер вельми вражає. Навіть час роботи від батареї — близько двох повних днів на одній зарядці. Зарядка також відбуватиметься дуже швидко завдяки дротовому пристрою потужністю до 100 Вт і бездротовому потужністю до 50 Вт.

Раніше ми писали, чому варто купити Android-смартфон середнього класу замість iPhone. Смартфони за 400-500 доларів від Google, Samsung та інших Android-виробників на перевірку виявилися кращими, ніж їхній дорожчий конкурент від Apple.