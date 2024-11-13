Представлено ігровий телефон Redmagic 10 Pro: він поб'є три рекорди зі смартфонів

Смартфон збирається побити не один, не два, а три рекорди, пов'язані з конструкцією і продуктивністю.

Snapdragon 8 Elite викликає багато галасу в спільноті емуляції, тому не дивно, що RedMagic робить усе можливе, щоб вивести його на передові позиції. Про це пише Android Police.

Дизайн його новітнього потужного процесора, RedMagic 10 Pro (і його вдосконаленого "брата" Pro+), щойно був офіційно підтверджений на Weibo.

І це на додаток до істинної безлічі преміум-функцій і розважально-орієнтованих удосконалень, які він гарантує. Дизайн майбутнього RedMagic 10 Pro був підтверджений за два дні до його офіційної дати запуску в Китаї, і це універсальний плоский пристрій, який не можна назвати безликим.

У світі пристроїв, які роблять усе, телефони RedMagic завжди протистояли тренду і надавали ігровий досвід, який так подобається ентузіастам. Їхній останній смартфон нічим не відрізняється, з промисловим дизайном, що межує з футуризмом, і деякими варіантами, які допомагають йому виділитися серед моря, здавалося б, схожих смартфонів.

Перше, що ви помітите в RedMagic 10 Pro, це те, що він плоский практично скрізь. На задній панелі немає виступу камери, який би робив усе нерівним. У нього не просто немає видимої селфі-камери. Останній ігровий телефон Redmagic готовий побити рекорд по тонкості рамки — і, отже, запропонувати найкраще співвідношення екрана до корпусу — з краями розміром всього 1,5 мм.

Варіанти Dark Knight і Day Warrior мають злегка металевий, незграбний вигляд і мають чудовий вигляд, незважаючи на відносно прозаїчні базові кольори. Deuterium Transparent Dark Night і Deuterium Transparent Silver Wing, однак, мають настільки футуристичний вигляд, наскільки можна було б очікувати від передового виробника.

Ігровий телефон — ніщо без продуктивності, і RedMagic 10 Pro володіє нею в надлишку. Його оновлений побратим Pro+ вже побив рекорд продуктивності Antutu, але це може бути навіть не найцікавіша частина. ZTE стверджує, що це будуть перші телефони, які коли-небудь запропонують яскравість всієї панелі у 2000 ніт, без будь-яких рівнів потужності або трюків з ізоляцією пікселів. Робота на повній швидкості, на повному екрані і при яскравому сонячному світлі означає, що йому краще б дістався великий акумулятор.

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