Представлен игровой телефон Redmagic 10 Pro: он побьет три рекорда по смартфонам

Смартфон собирается побить не один, не два, а три рекорда, связанных с конструкцией и производительностью.

Snapdragon 8 Elite вызывает много шума в сообществе эмуляции, поэтому неудивительно, что RedMagic делает все возможное, чтобы вывести его на передовые позиции. Об этом пишет Android Police.

Дизайн его новейшего мощного процессора, RedMagic 10 Pro (и его усовершенствованного "брата" Pro+), только что был официально подтвержден на Weibo.

И это в дополнение к истинному множеству премиум-функций и развлекательно-ориентированных усовершенствований, которые он гарантирует. Дизайн предстоящего RedMagic 10 Pro был подтвержден за два дня до его официальной даты запуска в Китае, и это универсальное плоское устройство, которое нельзя назвать безликим.

В мире устройств, которые делают все, телефоны RedMagic всегда противостояли тренду и предоставляли игровой опыт, который так нравится энтузиастам. Их последний смартфон ничем не отличается, с промышленным дизайном, граничащим с футуризмом, и некоторыми вариантами, которые помогают ему выделиться среди моря, казалось бы, похожих смартфонов.

Первое, что вы заметите в RedMagic 10 Pro, это то, что он плоский практически везде. На задней панели нет выступа камеры, который бы делал все неровным. У него не просто нет видимой селфи-камеры. Последний игровой телефон Redmagic готов побить рекорд по тонкости рамки — и, следовательно, предложить лучшее соотношение экрана к корпусу — с краями размером всего 1,5 мм.

Варианты Dark Knight и Day Warrior имеют слегка металлический, угловатый вид и выглядят великолепно, несмотря на относительно прозаичные базовые цвета. Deuterium Transparent Dark Night и Deuterium Transparent Silver Wing, однако, выглядят настолько футуристично, насколько можно было бы ожидать от передового производителя.

Игровой телефон — ничто без производительности, и RedMagic 10 Pro обладает ею в избытке. Его обновленный собрат Pro+ уже побил рекорд производительности Antutu, но это может быть даже не самая интересная часть. ZTE утверждает, что это будут первые телефоны, которые когда-либо предложат яркость всей панели в 2000 нит, без каких-либо уровней мощности или трюков с изоляцией пикселей. Работа на полной скорости, на полном экране и при ярком солнечном свете означает, что ему лучше бы достался большой аккумулятор.

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