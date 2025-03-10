Лучшие смартфоны с 16 ГБ оперативной памяти: топ-5 моделей от Samsung, Google, Asus (фото)

В подборке оказались: Samsung Galaxy S25 Ultra, Google Pixel 9 Pro, ASUS Zenfone 12 Ultra, REDMAGIC 10 Pro, OnePlus 13.

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Некоторые хотят лучший экран, а другие хотят лучшую систему камер. Многие будут ценить время работы батареи или вычислительную мощность. Но те, кто хочет высокой производительности, захотят получить телефон с максимально возможным объемом оперативной памяти. Сегодня на рынке широко представлены смартфоны с 16 ГБ оперативной памяти (или больше), эксперты androidauthority.com составили список лучших из них.

Кстати, а вы знали, какие телефоны Android с возможностью расширения памяти считаются лучшими на рынке?

Серия Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro, 9 Pro XL и 9 Pro Fold поставляются с 16 ГБ оперативной памяти, что делает их фаворитами в этом списке, пишут авторы.

Смартфон Google Pixel 9 Pro Фото: androidauthority.com

Производительность не будет проблемой, поскольку каждая модель оснащена новым процессором Tensor G4 и вышеупомянутыми 16 ГБ RAM. Все они также имеют дисплей LTPO OLED с плавной частотой обновления 120 Гц. Конечно, разрешение и размер экрана меняются с каждой моделью, но все они выглядят отлично.

Тестировщикам понравились функции Gemini, которые являются основой серии Pixel 9. Не говоря уже о том, что дизайн и качество сборки достойны флагманского уровня. Камеры Pixel уже много лет считаются одними из лучших, и серия Pixel 9 Pro не является исключением. Однако лучшие из них у Pixel 9 Pro и 9 Pro XL. А если интересуют обновления, то Google обещает 7 лет поддержки.

Единственная претензия заключается в том, что Tensor G4 греется при нагрузках. В остальном это определенно одни из лучших телефонов с 16 ГБ оперативной памяти, заключили эксперты.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra — один из самых лучших смартфонов 2025 года, предлагающий первоклассный пользовательский опыт. Хотя большинство пользователей могут купить его только с 12 ГБ оперативной памяти, на некоторых рынках он доступен в конфигурации с 16 ГБ. Сюда входят Тайвань, Южная Корея, Китай и Гонконг. Чтобы получить модель с 16 ГБ, нужно объединить ее с 1 ТБ встроенной памяти.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: androidauthority.com

Смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite для Galaxy, который может справиться практически с любым приложением. Он имеет премиальную титановую раму, защитное стекло Gorilla Armor 2 и рейтинг IP68. Дисплей Dynamic LTPO AMOLED 2X большой — 6,9 дюйма, разрешение QHD+, частота обновления 120 Гц. Это также единственное устройство в своей серии, которое поставляется с S Pen.

Гаджет также располагает одной из лучших систем камер в отрасли, и во время тестирования эксперты обнаружили, что время работы батареи составляет около двух дней. Кроме того, Samsung, как и Google, предлагает 7 лет обновлений.

ASUS Zenfone 12 Ultra

ASUS Zenfone 12 Ultra, безусловно, является одним из лучших телефонов с 16 ГБ оперативной памяти, считают специалисты, тестировавшие этот смартфон.

Смартфон ASUS Zenfone 12 Ultra Фото: androidauthority.com

Это устройство имеет красивый и уникальный дизайн. Оно также очень мощное, благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Базовая модель имеет 256 ГБ памяти и 12 ГБ оперативной памяти, но можно обновиться до модели с 16 ГБ, которая также имеет 512 ГБ памяти. ASUS Zenfone 12 Ultra показал, кроме прочего, отличное время автономной работы: с нуля до 100% менее чем за час.

"Мы хотели бы, чтобы система камер была лучше, и считаем, что ASUS перемудрила с ИИ, но телефон все равно хороший. Он предлагает потрясающую производительность, отличный дизайн и в целом очень приятный опыт", — резюмировали авторы.

RedMagic 10 Pro

Один из лучших игровых смартфонов — RedMagic 10 Pro. Он соответствует всем требованиям, чтобы попасть в этот список. Придется купить более дорогую версию этого телефона, чтобы получить 16 ГБ ОЗУ, которая также поставляется с 512 ГБ памяти. Кстати, есть вариант с 1 ТБ памяти и 24 ГБ ОЗУ.

Смартфон RedMagic 10 Pro Фото: androidauthority.com

Он оснащен мощным процессором Snapdragon 8 Elite. Большой 6,85-дюймовый экран AMOLED заставит игры выглядеть великолепно благодаря разрешению 1216 x 2688 и плавной частоте обновления 144 Гц. Он имеет специальные игровые функции, такие как встроенные вентиляторы охлаждения и чувствительные к давлению триггеры. Не говоря уже об обновлениях программного обеспечения и дополнительных аксессуарах для дальнейшего охлаждения устройства во время интенсивных игровых сессий.

Телефон поставляется с большой батареей на 7050 мАч. Есть возможность зарядки на 100 Вт. Цены начинаются всего от 649 долларов за версию с 12 ГБ оперативной памяти. Версия с 16 ГБ стоит от 799 долларов.

OnePlus 13

Флагманы OnePlus стали отличной альтернативой премиальным устройствам от основных брендов. OnePlus 13 имеет все, включая вариант с 16 ГБ ОЗУ. Эта версия также получает 512 ГБ памяти и стоит 999,99 долларов.

Смартфон OnePlus 13 Фото: androidauthority.com

У тестировщиков было очень мало поводов для жалоб в обзоре OnePlus 13. Все, на что они жаловались, — беспроводная зарядка требует дополнительных аксессуаров, и обновление программного обеспечения не соответствует уровню Google или Samsung. В остальном — это хороший смартфон.

Дизайн уникальный, рейтинг IP68/IP69, производительность на высоте благодаря чипсету Snapdragon 8 Elite, а оперативную память можно увеличить до 24 ГБ, если пользователи готовы за это заплатить.

Система камер весьма впечатляет. Даже время работы от батареи — около двух полных дней на одной зарядке. Зарядка также будет происходить очень быстро благодаря проводному устройству мощностью до 100 Вт и беспроводному мощностью до 50 Вт.

Ранее мы писали, почему стоит купить Android-смартфон среднего класса вместо iPhone. Смартфоны за 400-500 долларов от Google, Samsung и других Android-производителей на поверку оказались лучше, чем их более дорогостоящий конкурент от Apple.