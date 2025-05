У Samsung появились сильные смартфоны-конкуренты – и это не iPhone

Компания Google и тайваньский производитель полупроводников TSMC подписали долгосрочное соглашение на производство чипов Tensor для линейки телефонов Pixel. Это означает хорошие новости для поклонников телефонов Pixel – их теперь будут выпускать именно на чипах TSMC, а те считаются более эффективными, чем чипы Samsung Foundry.

Об этом сообщает androidauthority.com.

По информации издания, соглашение рассчитано на три-пять лет и может продлиться до выхода Pixel 14.

Ранее Google полагалась на Samsung в производстве своих чипов Tensor для телефонов Pixel, но теперь ситуация меняется. Речь идет, в частности, о выпуске серии Pixel 10 в конце этого года. Процессор Tensor G5 для Pixel 10 уже будет производить тайваньская TSMC.

Почему новые чипы важны

Как отмечает издание, TSMC уже давно заслужила репутацию лучшего производителя чипов в отрасли. Это было ярко продемонстрировано на примере чипов для смартфонов Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 8 Plus Gen 1 2022 года.

Стандартный чипсет был произведен конкурирующей компанией Samsung Foundry, а вариант Plus был произведен TSMC. Snapdragon 8 Plus Gen 1 показал заметное увеличение производительности по сравнению с оригинальным чипом (как и ожидалось), п также дал и значительный прирост эффективности. Улучшения эффективности ранее были неслыханными для чипов Plus от Qualcomm, поскольку они, как правило, представляют собой разогнанные версии их стандартного высокопроизводительного процессора.

Бизнес Samsung по производству чипов также серьезно пострадал с запуском серии Galaxy S25. Телефоны Galaxy S традиционно работают как на Snapdragon, так и на собственных чипах Exynos в рамках стратегии двойного источника. Однако серия Galaxy S25 работала исключительно на процессоре Snapdragon 8 Elite. Считается, что Samsung Foundry не смог произвести достаточно чипов Exynos 2500 для новых телефонов Galaxy.

Подобных проблем с выходом достойных гаджетов Google, скорее всего, избежит, перейдя на TSMC, хотя Google и не продает столько телефонов Pixel, сколько Samsung Galaxy S.

Ожидается, что Tensor G5 получит значительное повышение эффективности по сравнению с предыдущими чипами благодаря 3-нм производственному процессу TSMC.

Поэтому серия Pixel 10, видимо, будет демонстрировать хорошие показатели в смысле автономной работы. А долгосрочное партнерство между Google и TSMC сулит хорошие перспективы для будущего чипов Tensor и линейки смартфонов Pixel.

