У яких країнах безглуздо довгі телефонні номери: на те є цікава причина

У США телефонний номер складається з 7 цифр і тризначного коду міста. У той час як у Канаді кількість цифр становить 11, що включає код країни +1, тризначний код міста і семизначний місцевий номер. У деяких країнах телефонні номери ще довші — з 17 цифр.

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Про це пише worldpopulationreview.com.

Країни з найдовшими телефонними номерами — це Японія, Німеччина та Швеція (13 цифр), Австралія (15 цифр), Південна Корея (17 цифр). Причина, через яку вони мають довгі телефонні номери, полягає в додаткових так званих префіксних цифрах, необхідних для підключення. Наприклад, Японія матиме або дев'яти-, або десятизначний телефонний номер, плюс її код міста, який може складатися з двох або трьох цифр, тобто код міста Токіо +03, а Йокогами +045.

Причина, через яку існують додаткові номери крім основного телефонного номера, полягає в тому, що телефонна мережа використовує систему для маршрутизації дзвінків по різних областях країни, а також для міжнародних дзвінків для кожної країни. Префіксні номери, звані кодами країн, дають змогу здійснювати прямі міжнародні дзвінки, які переводять того, хто телефонує, із системи нумерації своєї країни в міжнародну. Це означає, що під час дзвінка на міжнародний номер необхідно додавати різні додаткові номери, які можуть включати код країни, код міста, префікс і номер лінії, щоб підключитися.

Старий дисковий телефон Фото: Live Science

Як розробляли номери для кожної країни

Витоки кодів зон і кодів країн випливають із потреби в більш ефективному способі організації та з'єднання дзвінків. Наприклад, код зони був започаткований у 1940-х роках, коли компанія AT&T об'єдналася з незалежними телефонними операторами в 1947 році для створення загальнонаціонального плану нумерації. Ця система, звана Північноамериканським планом нумерації, розділила Північну Америку на 86 зон плану нумерації. План зробив США і Канаду двома основними областями. Унікальною деталлю є те, що раніше номери телефонів містили ще й літери. Це було пов'язано з тим, що телефонна компанія призначала своїм абонентам п'ятизначні номери, яким передували два числа, позначені буквами, що вказували на телефонну станцію, до якої їх було під'єднано.

Щодо кодів країн, то саме Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ) розробив систему унікальних ідентифікаторів для кожної країни. Розробка цих кодів почалася в 1960 році, коли МСЕ додав розділ E.29 Червоної книги МСЕ, яка є договором, що встановлює міжнародні правила для радіочастотного спектра і геостаціонарних супутникових орбіт. До 1964 року це було розширено, щоб включити глобальну систему нумерації, а до 1968 року визначення кодів країн було стандартизовано. Ця система нумерації дала код країни +1 для Америки, +2 для Африки, +3 і +4 для Європи тощо.

Потім вони були додатково розділені відповідно до ємності кожної мережі, +33 для Франції, +44 для Великої Британії, гарантуючи, що буде набрано не більше 11 цифр. Варто зазначити, що коди країн можуть змінюватися з кількох причин, таких як геополітичні події, адміністрування мереж і розвиток технологій. Хорошим прикладом цього було возз'єднання Німеччини в 1990 році, яке дало їй єдиний код країни 49.

Кнопковий мобільний телефон Фото: unsplash.com

Від аналогового минулого до цифрового майбутнього

У Нью-Гейвені, штат Коннектикут, у 1878 році було створено першу звичайну телефонну станцію. У цій базовій системі зв'язку перші телефони здавалися в оренду абонентам парами, і для з'єднання з іншими абонентами потрібно було прокладати окремі лінії. До 1889 року Елмон Б. Строуджер створив комутатор, здатний підключати одну лінію до 100 ліній. Саме з цієї комутаційної системи і виникла сучасна телефонія, якою ми її знаємо, пише slashgear.com.

Кількість цифр у телефонних номерах сьогодні базується на стандарті ITU E164 відповідно до Міжнародного плану нумерації громадських телекомунікацій. Це відкритий план нумерації, який визначає формат міжнародних телефонних номерів. Стандарт вимагає, щоб телефонний номер мав максимум 15 цифр, розділених на перші цифри як код країни та решту цифр як номер телефону абонента. Новим напрямком розвитку телефонних номерів є перехід до цифрової телефонії, в якій аналогові системи будуть замінені на Voice over Internet Protocol (VoIP), що використовує інтернет-з'єднання для здійснення та прийому дзвінків.

Телефон є одним із найкращих прикладів швидкого та безперервного розвитку технологій. Поряд із технологіями зміни в діловому боці телекомунікаційної галузі проклали шлях до більшої зв'язності. Там, де колись була монополія американської телефонної системи, сьогодні споживачі мають кілька варіантів, від яких операторів телефонного зв'язку і за якими цінами вони можуть підписатися. Можливість спілкування, що дає змогу миттєво спілкуватися з людьми на великих відстанях, назавжди сформувала спосіб, у який люди працювали, подорожували і спілкувалися один з одним.

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