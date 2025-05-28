В каких странах ужасно длинные телефонные номера: на то есть интересная причина

В США телефонный номер состоит из 7 цифр и трехзначного кода города. В то время как в Канаде количество цифр составляет 11, что включает код страны +1, трехзначный код города и семизначный местный номер. В некоторых странах телефонные номера еще длиннее - из 17 цифр.

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Об этом пишет worldpopulationreview.com.

Страны с самыми длинными телефонными номерами — это Япония, Германия и Швеция (13 цифр), Австралия (15 цифр), Южная Корея (17 цифр). Причина, по которой они имеют длинные телефонные номера, заключается в дополнительных так называемых префиксных цифрах, необходимых для подключения. Например, у Японии будет либо девяти-, либо десятизначный телефонный номер, плюс ее код города, который может состоять из двух или трех цифр, то есть код города Токио +03, а Йокогамы +045.

Причина, по которой существуют дополнительные номера помимо основного телефонного номера, заключается в том, что телефонная сеть использует систему для маршрутизации звонков по разным областям страны, а также для международных звонков для каждой страны. Префиксные номера, называемые кодами стран, позволяют совершать прямые международные звонки, которые переводят звонящего из системы нумерации своей страны в международную. Это означает, что при звонке на международный номер необходимо добавлять различные дополнительные номера, которые могут включать код страны, код города, префикс и номер линии, чтобы подключиться.

Старый дисковый телефон Фото: Live Science

Как разрабатывались номера для каждой страны

Истоки кодов зон и кодов стран исходят из потребности в более эффективном способе организации и соединения звонков. Например, код зоны был начат в 1940-х годах, когда компания AT&T объединилась с независимыми телефонными операторами в 1947 году для создания общенационального плана нумерации. Эта система, называемая Североамериканским планом нумерации, разделила Северную Америку на 86 зон плана нумерации. План сделал США и Канаду двумя основными областями. Уникальной деталью является то, что ранее номера телефонов содержали еще и буквы. Это было связано с тем, что телефонная компания назначала своим абонентам пятизначные номера, которым предшествовали два числа, обозначенные буквами и указывающие на телефонную станцию, к которой они были подключены.

Что касается кодов стран, то именно Международный союз электросвязи (МСЭ) разработал систему уникальных идентификаторов для каждой страны. Разработка этих кодов началась в 1960 году, когда МСЭ добавил раздел E.29 Красной книги МСЭ, которая является договором, устанавливающим международные правила для радиочастотного спектра и геостационарных спутниковых орбит. К 1964 году это было расширено, чтобы включить глобальную систему нумерации, а к 1968 году определение кодов стран было стандартизировано. Эта система нумерации дала код страны +1 для Америки, +2 для Африки, +3 и +4 для Европы и т. д.

Затем они были дополнительно разделены в соответствии с емкостью каждой сети, +33 для Франции, +44 для Великобритании, гарантируя, что будет набрано не более 11 цифр. Стоит отметить, что коды стран могут меняться по нескольким причинам, таким как геополитические события, администрирование сетей и развитие технологий. Хорошим примером этого было воссоединение Германии в 1990 году, которое дало ей единый код страны 49.

Кнопочный мобильный телефон Фото: unsplash.com

От аналогового прошлого до цифрового будущего

В Нью-Хейвене, штат Коннектикут, в 1878 году была создана первая обычная телефонная станция. В этой базовой системе связи первые телефоны сдавались в аренду абонентам парами, и для соединения с другими абонентами требовалось прокладывать отдельные линии. К 1889 году Элмон Б. Строуджер создал коммутатор, способный подключать одну линию к 100 линиям. Именно из этой коммутационной системы и возникла современная телефония, какой мы ее знаем, пишет slashgear.com.

Количество цифр в телефонных номерах сегодня основано на стандарте ITU E164 в соответствии с Международным планом нумерации общественных телекоммуникаций. Это открытый план нумерации, который определяет формат международных телефонных номеров. Стандарт требует, чтобы телефонный номер имел максимум 15 цифр, разделенных на первые цифры как код страны и остальные цифры как номер телефона абонента. Новым направлением развития телефонных номеров является переход к цифровой телефонии, в которой аналоговые системы будут заменены на Voice over Internet Protocol (VoIP), который использует интернет-соединение для совершения и приема звонков.

Телефон является одним из лучших примеров быстрого и непрерывного развития технологий. Наряду с технологиями изменения в деловой стороне телекоммуникационной отрасли проложили путь к большей связности. Там, где когда-то была монополия американской телефонной системы, сегодня у потребителей есть несколько вариантов, от каких операторов телефонной связи и по каким ценам они могут подписаться. Возможность общения, позволяющая мгновенно общаться с людьми на больших расстояниях, навсегда сформировала способ, которым люди работали, путешествовали и общались друг с другом.

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