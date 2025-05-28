Лучше Samsung и Xiaomi: китайцы похвастались самым мощным в мире смартфоном

В Китае представили смартфон OnePlus Ace 5 Ultra, заявленный как самый мощный телефон на базе Android.

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Об этом сообщает Phone Arena.

Рекордная мощность достигается благодаря флагманскому чипу. Новый OnePlus оснащен процессором Dimensity 9400+, а также сенсорным чипом Lingxi и чипом e-sports Wi-Fi G1 в сочетании с игровым ядром Fengchi. Это обеспечивает ему высокую производительность в играх.

Еще у телефона есть новая встроенная система охлаждения Glacier, которая обеспечивает площадь охлаждения VC 7300 мм² и площадь охлаждения задней крышки 4000 мм². Он оснащен аккумулятором емкостью 6700 мАч, поддерживает быструю зарядку 100 Вт и обходной источник питания.

Девайс получил 6,83″ AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц, датчики с разрешением 50 Мп (Sony IMX906) и 8 Мп, 16-мекапиксельную фронтальную камеру. Благодаря поддержке HDR10+, 100% цветовой гамме DCI-P3 и пиковой яркости до 4500 нит дисплей яркий, красочный и четкий даже под прямыми солнечными лучами. Отмечают также дизайн – в частности, изогнутые края и гладкую отделку.

Смартфон OnePlus Ace 5 Ultra Фото: Phone Arena

Работая на Color OS 15, телефон предлагает чистый пользовательский интерфейс с поддержкой Dark Mode 2.0. Он включает в себя более 20 языковых опций и широкую поддержку диапазона сети. Связь – с двумя 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC и двумя стереодинамиками. Есть такие функции, как слайдер оповещений, сканер отпечатков пальцев на дисплее и поддержка двух SIM-карт.

Также Фокус писал, что смартфон OnePlus был включен в топ-5 смартфонов, которые заряжаются быстрее всех. В частности, в список лидеров попала модель OnePlus 13.

Ранее стало известно, что китайский смартфон OnePlus 13T в аспекте мощности батареи показал результат даже лучший, чем у флагманских телефонов Apple и Samsung. Он оснащен массивной батареей емкостью 6260 мАч, и тут пригодились кремний-углеродные технологии, которые дали возможность ставить на смартфоны аккумулятора емкостью более 6000 мАч.

А модель OnePlus 13R оказалась в списке лучших дешевых телефонов. Причем там она тоже победила в категории «Лучшая батарея».