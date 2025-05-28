Краще за Samsung і Xiaomi: китайці похвалилися найпотужнішим у світі смартфоном

У Китаї представили смартфон OnePlus Ace 5 Ultra, заявлений як найпотужніший телефон на базі Android.

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Про це повідомляє Phone Arena.

Рекордна потужність досягається завдяки флагманському чипу. Новий OnePlus оснащений процесором Dimensity 9400+, а також сенсорним чипом Lingxi і чипом e-sports Wi-Fi G1 у поєднанні з ігровим ядром Fengchi. Це забезпечує йому високу продуктивність в іграх.

Ще у телефона є нова вбудована система охолодження Glacier, яка забезпечує площу охолодження VC 7300 мм² і площу охолодження задньої кришки 4000 мм². Він оснащений акумулятором ємністю 6700 мАг, підтримує швидку зарядку 100 Вт і обхідне джерело живлення.

Девайс отримав 6,83″ AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1.5K і частотою оновлення 144 Гц, датчики з роздільною здатністю 50 Мп (Sony IMX906) і 8 Мп, 16-мекапіксельну фронтальну камеру. Завдяки підтримці HDR10+, 100% колірній гамі DCI-P3 і піковій яскравості до 4500 ніт дисплей яскравий, барвистий і чіткий навіть під прямими сонячними променями. Відзначають також дизайн — зокрема, вигнуті краї і гладку обробку.

Смартфон OnePlus Ace 5 Ultra Фото: Phone Arena

Працюючи на Color OS 15, телефон пропонує чистий користувальницький інтерфейс із підтримкою Dark Mode 2.0. Він містить понад 20 мовних опцій і широку підтримку діапазону мережі. Зв'язок — з двома 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC і двома стереодинаміками. Є такі функції, як слайдер сповіщень, сканер відбитків пальців на дисплеї та підтримка двох SIM-карт.

Також Фокус писав, що смартфон OnePlus був включений в топ 5 смартфонів, які заряджаються швидше за всіх. Зокрема, до списку лідерів потрапила модель OnePlus 13.

Раніше стало відомо, що китайський смартфон OnePlus 13T в аспекті потужності батареї показав результат навіть кращий, ніж у флагманських телефонів Apple і Samsung. Він оснащений масивною батареєю ємністю 6260 мАг, і тут стали в нагоді кремній-вуглецеві технології, які дали можливість ставити на смартфони акумулятори ємністю понад 6000 мАг.

А модель OnePlus 13R опинилася в списку найкращих дешевих телефонів. Причому там вона теж перемогла в категорії "Найкраща батарея".