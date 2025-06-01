Топ 5 найпростіших смартфонів у світі: мінімалістичний дизайн і кнопки (відео)

До рейтингу увійшли Nokia 2780, HMD Barbie Phone, Boox Palma 2, Moto Razr 2023, Minimal Phone.

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Про це пише видання slashgear.com.

Nokia 2780 Flip

Nokia 2780 — це базовий телефон, який пропонує мінімум функцій. Ви можете здійснювати дзвінки, надсилати текстові повідомлення через SMS, зберігати контакти та грати в ігри. Є Google Maps, YouTube, браузер і магазин додатків для встановлення сторонніх додатків. Хоча всі вони функціональні, завантажуються дуже повільно. Оскільки це недорогий телефон, чипсет не призначений для виконання складних завдань.

Крихітний екран не може відображати багато інформації, а низька роздільна здатність тільки погіршує ситуацію. Є вбудована камера, якщо ви хочете сфотографувати важливий документ або номер телефону, і навіть є зовнішній екран, який відображає сповіщення та час, коли телефон перебуває в закритому стані. Гаджет підходить для дітей, літніх людей і всіх, хто хоче дешевий мінімалістичний телефон.

Огляд Nokia 2780 Flip

HMD Barbie Phone

Бренд HMD співпрацював з Mattel, щоб випустити спеціальну версію телефону під назвою Barbie Phone. Крім свого яскравого зовнішнього вигляду, — це, по суті, та сама Nokia 2780. Чипсет, внутрішня пам'ять, дисплей, клавіатура та акумулятор залишилися такими ж. Але як би там не було, Barbie Phone отримав яскравий рожевий корпус і клавіатуру, а на передній панелі є брендинг Barbie. Також на передній частині є дзеркальне оздоблення, яке не тільки має привабливий вигляд, а й допомагає кадрувати себе для селфі за допомогою камери. Крім того, зовнішній дисплей зливається з дзеркалом, надаючи йому цілісного вигляду. Що стосується функцій, то ви можете здійснювати дзвінки, надсилати повідомлення, грати в легендарну гру "Змійка" і навіть отримувати доступ до YouTube, Гугл Карт і веб-браузера.

Огляд Barbie Phone

Boox Palma 2

Технічно Boox Palma 2 — це кишенькова електронна книжка, яка має підключення через Wi-Fi, доступ до Google Play Store, великий дисплей і камеру на задній панелі. Ба більше, він поміщається в кишені штанів, як стандартний телефон. Цих параметрів достатньо, щоб вважатися смартфоном у 2025 році. Слота для SIM-карти немає, тому ви не можете дзвонити через оператора або використовувати мобільні дані. Однак ви можете використовувати інтернет-додатки, як-от WhatsApp і Telegram, щоб надсилати текстові повідомлення та дзвонити щоразу, коли ви під'єднані до мережі Wi-Fi або мобільної точки доступу. Якщо розібратися, то Boox Palma, — це електронна книга в стилі Kindle з доступом до набагато більшої кількості функцій.

Пристрій має повноцінний Google Play Store, тож ви можете встановити будь-який застосунок за своїм вибором, а дисплей базується на електронному чорнилі.

Огляд Boox Palma 2

Motorola Razr 2023

За всіма параметрами Moto Razr 2023 — це повноцінний смартфон, що має великий і яскравий дисплей, продуктивний процесор, подвійну камеру та стандартну версію Android, що дає доступ до всіх застосунків, включно з платформами соціальних мереж. Однак Moto створила мінімалістичний телефон. У Razr 2023 є крихітний екран зовні, який може відображати тільки час, дату, вхідні сповіщення та дзвінки. Щоб використовувати будь-який додаток або виконати будь-яку роботу, вам доведеться відкрити телефон, щоб використовувати більший дисплей.

Мінімальний телефон

Minimal Phone від The Minimal Company вирізняється з-поміж мінімалістичних телефонів з кількох причин: по-перше, дизайн, що має фізичну QWERTY-клавіатуру, як у старих пристроїв Blackberry, що дає змогу легко набирати повідомлення та електронні листи. По-друге, Minimal Phone може виконувати всі функції звичайного смартфона, але з деякими змінами, які утримують вас від використання телефону протягом тривалого часу. Наприклад, його екран значно менший порівняно з більшістю сучасних смартфонів. Ба більше, це дисплей на електронному чорнилі, схожий на той, що використовується в електронних книгах.

Огляд Minimal Phone

Однак дисплеї на електронному чорнилі не оновлюються так швидко, як РК- або світлодіодні панелі, тому прокрутка стрічок соціальних мереж або споживання контенту не буде гладким. Це працює на користь скорочення часу використання екрана, оскільки вся ідея полягає в тому, щоб використовувати телефон тільки для важливих завдань. Бренд також налаштував лаунчер і надав йому мінімальний інтерфейс, в якому на головному екрані відображаються тільки важливі програми. Однак ви, як і раніше, отримуєте повноцінний Google Play Store, тому можете завантажувати будь-які додатки за своїм вибором.

Раніше ми писали про 5 смартфонів з незвичайною функцією, яка сподобається всім. До рейтингу потрапили моделі телефонів OnePlus 13, Xiaomi 14T, Motorola Edge 50 Neo, HONOR Magic7 Pro, OPPO Reno13 5G із супершвидкою зарядкою.