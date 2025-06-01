Топ-5 самых простых смартфонов в мире: минималистичный дизайн и кнопки (видео)

В рейтинг вошли Nokia 2780, HMD Barbie Phone, Boox Palma 2, Moto Razr 2023, Minimal Phone.

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Об этом пишет издание slashgear.com.

Nokia 2780 Flip

Nokia 2780 — это базовый телефон, который предлагает самый минимум функций. Вы можете совершать звонки, отправлять текстовые сообщения через SMS, хранить контакты и играть в игры. Есть Google Maps, YouTube, браузер и магазин приложений для установки сторонних приложений. Хотя все они функциональны, загружаются очень медленно. Поскольку это недорогой телефон, чипсет не предназначен для выполнения сложных задач.

Крошечный экран не может отображать много информации, а низкое разрешение только ухудшает ситуацию. Есть встроенная камера, если вы хотите сфотографировать важный документ или номер телефона, и даже есть внешний экран, который отображает уведомления и время, когда телефон находится в закрытом состоянии. Гаджет подходит для детей, пожилых людей и всех, кто хочет дешевый минималистичный телефон.

Обзор Nokia 2780 Flip

HMD Barbie Phone

Бренд HMD сотрудничал с Mattel, чтобы выпустить специальную версию телефона под названием Barbie Phone. Помимо своего яркого внешнего вида, — это, по сути тот же Nokia 2780. Чипсет, внутренняя память, дисплей, клавиатура и аккумулятор остались такими же. Но как бы там ни было, Barbie Phone получил яркий розовый корпус и клавиатуру, а на передней панели есть брендинг Barbie. Также на передней части есть зеркальная отделка, которая не только выглядит привлекательно, но и помогает кадрировать себя для селфи с помощью камеры. Кроме того, внешний дисплей сливается с зеркалом, придавая ему цельный вид. Что касается функций, то вы можете совершать звонки, отправлять сообщения, играть в легендарную игру "Змейка" и даже получать доступ к YouTube, Гугл Картам и веб-браузеру.

Обзор Barbie Phone

Boox Palma 2

Технически Boox Palma 2 — это карманная электронная книга, у которой есть подключение по Wi-Fi, доступ к Google Play Store, большой дисплей и камера на задней панели. Более того, он помещается в карманы брюк, как стандартный телефон. Этих параметров достаточно, чтобы считаться смартфоном в 2025 году. Слота для SIM-карты нет, поэтому вы не можете звонить через оператора или использовать мобильные данные. Однако вы можете использовать интернет-приложения, такие как WhatsApp и Telegram, чтобы отправлять текстовые сообщения и звонить каждый раз, когда вы подключены к сети Wi-Fi или мобильной точке доступа. Если разобраться, то Boox Palma, — это электронная книга в стиле Kindle с доступом к гораздо большему количеству функций.

Устройство располагает полноценным Google Play Store, так что вы можете установить любое приложение по своему выбору, а дисплей базируется на электронных чернилах.

Обзор Boox Palma 2

Motorola Razr 2023

По всем параметрам Moto Razr 2023 — это полноценный смартфон, имеющий большой и яркий дисплей, производительный процессор, двойную камеру и стандартную версию Android, которая дает доступ ко всем приложениям, включая платформы социальных сетей. Однако Moto создала минималистичный телефон. У Razr 2023 есть крошечный экран снаружи, который может отображать только время, дату, входящие уведомления и звонки. Чтобы использовать любое приложение или выполнить какую-либо работу, вам придется открыть телефон, чтобы использовать больший дисплей.

Minimal Phone

Minimal Phone от The Minimal Company выделяется среди минималистичных телефонов по нескольким причинам: во-первых, дизайн, имеющий физическую QWERTY-клавиатуру, как у старых устройств Blackberry, что позволяет легко набирать сообщения и электронные письма. Во-вторых, Minimal Phone может выполнять все функции обычного смартфона, но с некоторыми изменениями, которые удерживают вас от использования телефона в течение длительного времени. Например, его экран значительно меньше по сравнению с большинством современных смартфонов. Более того, это дисплей на электронных чернилах, похожий на тот, что используется в электронных книгах.

Обзор Minimal Phone

Однако дисплеи на электронных чернилах не обновляются так быстро, как ЖК- или светодиодные панели, поэтому прокрутка лент социальных сетей или потребление контента не будет гладким. Это работает в пользу сокращения времени использования экрана, поскольку вся идея заключается в том, чтобы использовать телефон только для важных задач. Бренд также настроил лаунчер и предоставил ему минимальный интерфейс, в котором на главном экране отображаются только важные приложения. Однако вы по-прежнему получаете полноценный Google Play Store, поэтому можете загружать любые приложения по своему выбору.

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