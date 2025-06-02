Який смартфон цілком замінить вам флагманський Samsung Galaxy: порада експертів

Флагманська лінійка Galaxy S25 від Samsung була представлена трьома моделями, що вийшли на початку цього року. Але це явно ще не все — до списку додався Galaxy S25 Edge, а восени вийде і Galaxy S25 FE. Цей смартфон експерти рекомендують розглянути як альтернативу Galaxy S25 Edge — адже це будуть "абсолютно різні підходи". До того ж, модель FE буде дешевшою.

Related video

Про це пише tomsguide.com.

На думку фахівців видання, новий смартфон стане гідною заміною більш дорогому S25 Edge. А чекати його залишилося не так вже й довго — припускають, що новий Samsung вийде в жовтні.

Зрозуміло, інформації про новинку поки мало, але експерти припускають, що ціна на новий смартфон може бути на $450 нижчою, ніж на Galaxy S25 Edge. Щоправда, Galaxy S25 FE не буде таким тонким — але розмір екрана збережеться. Galaxy S25 Edge оснащений 6,7-дюймовим дисплеєм, і такий самий дисплей буде у Galaxy S25 FE. Водночас зазначають, що Edge матиме чіткішу роздільну здатність.

Що з камерою

Однією з головних переваг колишніх моделей FE була наявність спеціального телеоб'єктива — зазвичай такого не буває на телефонах вартістю менше 700 доларів. Поки що більшість інсайдерів кажуть, що Samsung нічого не змінюватиме в сенсі камери, але є й інформація, що фронтальна камера Galaxy S25 FE може мати 12-мегапіксельний датчик. Це покращення порівняно з 10-мегапіксельною фронтальною камерою, яку пропонує колишня модель S24 FE.

Смартфон Galaxy S25 Edge Фото: tomsguide.com

І навіть якщо більшість камер на Galaxy S25 FE залишаться незмінними порівняно з попередником, він все одно матиме перевагу перед налаштуванням Galaxy S25 Edge в одному відношенні — в Edge взагалі немає телеоб'єктива. Замість цього цей телефон покладається на знімки з піксельним біннінгом з основної камери. Навіть з основним датчиком 200 МП Edge буде важко впоратися з 3-кратним зумом, який, ймовірно, підтримуватиме S25 FE.

Хоча 200-мегапіксельна камера на Edge набагато потужніша, ніж та, що пропонує S25 FE: результати тестування засвідчили, що вона робить чіткі та барвисті знімки навіть за неідеального освітлення.

Фірмові чипи

Як і інші телефони в лінійці S25, Galaxy S25 Edge використовує оптимізовану систему на чипі Snapdragon 8 Elite. У результаті його тестові швидкості відповідають тому, що ми бачили в інших моделей S25, хоча трохи відстають від показників Galaxy S25 Plus і Galaxy S25 Ultra. Проте, S25 Edge відмінно справляється з графічно інтенсивними іграми.

Смартфон Galaxy S25 Edge Фото: Future

Що стосується Galaxy S25 FE, то він усе-таки буде відставати, тому що, найімовірніше, нова модель використовуватиме той самий чипсет Exynos 2400e, що і в Galaxy S24 FE.

Як послужить батарея

Тести показали, що Galaxy S25 Edge, який через свій тонкий дизайн оснащений досить маленькою батареєю, не вразив продуктивністю. Середній час роботи телефону склав 12 годин і 24 хвилини, і експерти вважають, що в сенсі потужності батареї Galaxy S25 FE може перевершити Galaxy S25 Edge. Однак, якщо не буде оновлень порівняно з батареєю ємністю 4700 мАг у торішньої моделі, телефону теж доведеться досить складно.

Якщо змін у швидкості зарядки теж не буде, Galaxy S25 FE запропонує ту саму дротову підтримку 25 Вт, що й Galaxy S25 Edge. Моделі FE традиційно пропонують і бездротову зарядку.

Програмне забезпечення

До моменту виходу Galaxy S25 FE він має вийти з One UI 8 на базі Android 16. Samsung вже випустила бета-версію One UI 8 для телефонів Galaxy S25, включно з Edge.

Оскільки Galaxy S24 FE пропонував ту саму підтримку функцій Galaxy AI, що й інші моделі S24, то і Galaxy S25 FE, мабуть, використовуватиме аналогічний підхід. Однак тут, знову ж таки, справа в ціні: можливості штучного інтелекту ті самі, а вартість на сотні доларів нижча.

Galaxy S25 FE також повинен опинитися на одному рівні з S25 Edge у сфері підтримки програмного забезпечення. Флагманські телефони Samsung отримують ті ж сім років оновлень програмного забезпечення і безпеки — навіть якщо це модель FE.

Нагадаємо, що восени цього року має вийти і новий смартфон iPhone 17 Air від Apple. Обіцяють, що це буде найтонший гаджет в історії компанії — але зате батарея у нього, мабуть, буде досить слабка, і новий iPhone доведеться випускати з окремим чохлом із вбудованим зовнішнім акумулятором.

Також Фокус повідомляв, що смартфон Galaxy S25 Ultra від Samsung потрапив до списку найкращих телефонів 2025 року. Він був на першому місці, але його наздоганяв супертонкий Galaxy S25 Edge.