Какой смартфон вполне заменит вам флагманский Samsung Galaxy: совет экспертов

Флагманская линейка Galaxy S25 от Samsung была представлена тремя моделями, вышедшими в начале этого года. Но это явно еще не все – в список добавился Galaxy S25 Edge, а осенью выйдет и Galaxy S25 FE. Это смартфон эксперты рекомендуют рассмотреть в качестве альтернативы Galaxy S25 Edge – ведь это будут «совершенно разные подходы». К тому же, модель FE будет дешевле.

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Об этом пишет tomsguide.com.

По мнению специалистов издания, новый смартфон станет достойной заменой более дорогому S25 Edge. А ждать его осталось не так уж долго – предполагают, что новый Samsung выйдет в октябре.

Разумеется, информации о новинке пока мало, но эксперты допускают, что цена на новый смартфон может быть на $450 ниже, чем на Galaxy S25 Edge. Правда, Galaxy S25 FE не будет таким тонким – но размер экрана сохранится. Galaxy S25 Edge оснащен 6,7-дюймовым дисплеем, и такой же дисплей будет у Galaxy S25 FE. В то же время отмечают, что у Edge будет более четкое разрешение.

Что с камерой

Одним из главных преимуществ прежних моделей FE было наличие специального телеобъектива — обычно такого не бывает на телефонах стоимостью менее 700 долларов. Пока что большинство инсайдеров говорят, что Samsung ничего не будет менять в смысле камеры, но есть и информация, что фронтальная камера Galaxy S25 FE может иметь 12-мегапиксельный датчик. Это улучшение по сравнению с 10-мегапиксельной фронтальной камерой, которую предлагает прежняя модель S24 FE.

Смартфон Galaxy S25 Edge Фото: tomsguide.com

И даже если большинство камер на Galaxy S25 FE останутся неизменными по сравнению с предшественником, у него все равно будет преимущество перед настройкой Galaxy S25 Edge в одном отношении — в Edge вообще нет телеобъектива. Вместо этого этот телефон полагается на снимки с пиксельным биннингом с основной камеры. Даже с основным датчиком 200 МП Edge будет трудно справиться с 3-кратным зумом, который, вероятно, будет поддерживать S25 FE.

Хотя 200-мегапиксельная камера на Edge намного мощнее, чем та, что предлагает S25 FE: результаты тестирования показали, что она делает четкие и красочные снимки даже при неидеальном освещении.

Фирменные чипы

Как и другие телефоны в линейке S25, Galaxy S25 Edge использует оптимизированную систему на чипе Snapdragon 8 Elite. В результате его тестовые скорости соответствуют тому, что мы видели у остальных моделей S25, хотя немного отстают от показателей Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra. Тем не менее, S25 Edge отлично справляется с графически интенсивными играми.

Смартфон Galaxy S25 Edge Фото: Future

Что касается Galaxy S25 FE, то он все-таки будет отставать, так как скорее всего новая модель будет использовать тот же чипсет Exynos 2400e, что и в Galaxy S24 FE.

Как послужит батарея

Тесты показали, что Galaxy S25 Edge, который из-за своего тонкого дизайна оснащен довольно маленькой батареей, не впечатлил производительностью. Среднее время работы телефона составило 12 часов и 24 минуты, и эксперты полагают, что в смысле мощности батареи Galaxy S25 FE может превзойти Galaxy S25 Edge. Однако, если не будет обновлений по сравнению с батареей емкостью 4700 мАч у прошлогодней модели, телефону тоже придется довольно сложно.

Если изменений в скорости зарядки тоже не будет, Galaxy S25 FE предложит ту же проводную поддержку 25 Вт, что и Galaxy S25 Edge. Модели FE традиционно предлагают и беспроводную зарядку.

Программное обеспечение

К моменту выхода Galaxy S25 FE он должен выйти с One UI 8 на базе Android 16. Samsung уже выпустила бета-версию One UI 8 для телефонов Galaxy S25, включая Edge.

Поскольку Galaxy S24 FE предлагал ту же поддержку функций Galaxy AI, что и другие модели S24, то и Galaxy S25 FE, видимо, будет использовать аналогичный подход. Однако тут, опять же, дело в цене: возможности искусственного интеллекта те же, а стоимость на сотни долларов ниже.

Galaxy S25 FE также должен оказаться на одном уровне с S25 Edge в области поддержки программного обеспечения. Флагманские телефоны Samsung получают те же семь лет обновлений программного обеспечения и безопасности — даже если это модель FE.

Напомним, что осенью этого года должен выйти и новый смартфон iPhone 17 Air от Apple. Обещают, что это будет самый тонкий гаджет в истории компании – но зато батарея у него, видимо, будет довольно слабая, и новый iPhone придется выпускать с отдельным чехлом со встроенным внешним аккумулятором.

Также Фокус сообщал, что смартфон Galaxy S25 Ultra от Samsung попал в список лучших телефонов 2025 года. Он был на первом месте, но его догонял супертонкий Galaxy S25 Edge.