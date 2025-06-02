Допоможе одне налаштування: як швидко і легко розпізнати підроблений iPhone

За допомогою прихованого налаштування iPhone можна визначити, чи всі деталі на вашому смартфоні Apple оригінальні. Така функція особливо стане в пригоді тим, хто купує старий телефон.

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Про це повідомляє The Sun.

Як зазначає видання, оскільки налаштування приховане, користувачі часто про нього не знають. А тим часом розумна опція допоможе заощадити гроші та уникнути купівлі фальшивки.

Наприклад, може бути так, що ви збираєтеся купити iPhone б/в, а він уже був відремонтований, причому з використанням неоригінальних деталей, але продавець вам про це не повідомив. Є ризик, що такий iPhone швидко зламається або працюватиме некоректно, і вам доведеться переплачувати за те, щоб замінити деталі на оригінальні.

Може бути й так, то ваш власний iPhone недобросовісна майстерня відремонтувала підробленими деталями, а ціну зажадала як за оригінальні компоненти.

Apple дає рекомендації, як з'ясувати, чи всі деталі смартфона справжні.

Перейдіть у "Налаштування" > "Основні" > "Про систему".

Якщо iPhone працює під управлінням iOS 15.2 або пізнішої версії, ви можете побачити розділ під назвою "Історія деталей і обслуговування".

Цей розділ дасть змогу побачити різні частини вашого iPhone і переконатися в їхній автентичності.

Скріншот Фото: Apple

Якщо деталь має маркування Genuine Apple Part, то її було замінено на оригінальну деталь Apple з використанням оригінальних деталей і процесів Apple. Маркування "Невідома деталь" має насторожити: це означає, що установку не було завершено, або деталь було замінено на неоригінальну, раніше використовували, або її було встановлено в іншому iPhone, або вона не працює належним чином.

Зазначимо, що цей розділ з'явиться тільки в разі, якщо будь-які деталі в iPhone були замінені. Якщо ніяких деталей не замінювалося, то розділ "Історія деталей і обслуговування" вам не покажуть.

Apple також нагадує, що на ремонт, виконаний самою компанією та авторизованими постачальниками її послуг, поширюється гарантія Apple. І звертає особливу увагу на те, щоб перевірити перед покупкою ємність акумулятора iPhone. Для цього треба перейти в "Налаштування" > "Акумулятор" > "Стан акумулятора".

Раніше Фокус повідомляв про те, що робити, якщо телефон перегрівся на сонці. Зокрема, йшлося якраз про iPhone — і про те, що не слід надовго залишати смартфон на відкритому сонці, інакше він може почати працювати з перебоями або взагалі відключитися.

Нагадаємо також, що восени цього року компанія Apple планує випустити новий смартфон iPhone 17 Air. Він стане найтоншим гаджетом в історії компанії.