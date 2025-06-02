Поможет одна настройка: как быстро и легко распознать поддельный iPhone

При помощи скрытой настройки iPhone можно определить, все ли детали на вашем смартфоне Apple оригинальные. Такая функция особенно пригодится тем, кто покупает подержанный телефон.

Related video

Об этом сообщает The Sun.

Как отмечает издание, поскольку настройка скрытая, пользователи часто о ней не знают. А между тем умная опция поможет сэкономить деньги и избежать покупки фальшивки.

Например, может быть так, что вы собираетесь купить iPhone б/у, а он уже был отремонтирован, причем с использованием неоригинальных деталей, но продавец вам об этом не сообщил. Есть риск, что такой iPhone быстро сломается или будет работать некорректно, и вам придется переплачивать за то, чтобы заменить детали на оригинальные.

Может быть и так, то ваш собственный iPhone недобросовестная мастерская отремонтировала поддельными деталями, а цену потребовала как за оригинальные компоненты.

Apple дает рекомендации, как выяснить, все ли детали смартфона подлинные.

Перейдите в «Настройки» > «Основные» > «О системе».

Если iPhone работает под управлением iOS 15.2 или более поздней версии, вы можете увидеть раздел под названием «История деталей и обслуживания».

Этот раздел позволит увидеть различные части вашего iPhone и убедиться в их подлинности.

Скриншот Фото: Apple

Если деталь имеет маркировку Genuine Apple Part, то она была заменена на оригинальную деталь Apple с использованием оригинальных деталей и процессов Apple. Маркировка «Неизвестная деталь» должна насторожить: это означает, что установка не была завершена, или деталь была заменена неоригинальной, ранее использовалась или была установлена ​​в другом iPhone или не работает должным образом.

Отметим, что этот раздел появится только в случае, если какие-либо детали в iPhone были заменены. Если никаких деталей не заменялось, то раздел «История деталей и обслуживания» вам не покажут.

Apple также напоминает, что на ремонт, выполненный самой компанией и авторизованными поставщиками ее услуг, распространяется гарантия Apple. И обращает особое внимание на то, чтобы проверить перед покупкой емкость аккумулятора iPhone. Для этого надо перейти в «Настройки» > «Аккумулятор» > «Состояние аккумулятора».

Ранее Фокус сообщал о том, что делать, если телефон перегрелся на солнце. В частности, речь шла как раз об iPhone – и о том, что не следует надолго оставлять смартфон на открытом солнце, иначе он может начать работать с перебоями или вообще отключиться.

Напомним также, что осенью этого года компания Apple планирует выпустить новый смартфон iPhone 17 Air. Он станет самым тонким гаджетом в истории компании.