Важлива порада для власників iPhone: що робити, якщо телефон перегрівся на сонці

Літо — сезон відпусток і активного відпочинку. Але якщо ви збираєтеся на природу, пам'ятайте, що iPhone не можна залишати надовго під променями сонця.

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Про це пише slashgear.com.

Видання зазначає, що смартфони Apple можуть витримувати лише певний рівень тепла. А під час походу або поїздки люди цілком можуть забути в машині телефон, на якому в дорозі слухали музику, або залишити смартфон на сонці, коли самі позасмагали і пішли купатися.

Що буде з iPhone, якщо забути його на сонці

iPhone призначені для роботи в умовах навколишньої температури від 0º до 35º C і можуть зберігатися за температури від -20º до 45º C). Щойно ваш пристрій виявляє, що рівень навколишнього тепла перевищує цей безпечний діапазон — наприклад, коли ви залишаєте смартфон на сонці занадто довго — він спробує відрегулювати свою внутрішню температуру. Це допомагає запобігти перегріванню телефону та пошкодженню внутрішніх компонентів.

У результаті цього процесу терморегуляції iPhone більше не працюватиме так, як зазвичай, принаймні тимчасово. Він може скоротити деякі функції, такі як перемикання стільникового зв'язку в режим низького енергоспоживання, уповільнення процесів застосунків і зниження частоти кадрів. Інші функції, включно із зарядкою, яскравістю екрана і камерою, можуть бути повністю вимкнені.

Коли температура стає занадто високою для iPhone, ви можете побачити на екрані спливаюче попередження про температуру. На ньому відображається значок термометра і повідомлення "iPhone необхідно остудити, перш ніж ви зможете його використовувати". Це означає, що ви тимчасово не можете використовувати свій пристрій — хіба що для здійснення екстрених викликів.

iPhone перегрівся — що робити

Перш за все, потрібно негайно прибрати телефон у тінь. Потім його краще вимкнути і залишити на деякий час у прохолодному місці, поки він не повернеться до своєї нормальної температури. Зазначимо, що цей період може зайняти від кількох хвилин до кількох годин.

Також Фокус писав, що робити, якщо на екрані iPhone з'явилася чорна точка. Це залежить від місця розташування неприємної точки — наприклад, якщо ви спостерігаєте її поруч із Dynamic Island, то можна не хвилюватися.

Раніше стало відомо, як можна зарядити iPhone, якщо зарядки немає під рукою. Якщо ви забули зарядку, то можна скористатися зовнішнім акумулятором, іншим телефоном (якщо він підтримує зворотне заряджання), зарядним пристроєм від MacBook або Qi-пристроєм (оскільки більшість iPhone підтримують бездротове заряджання).