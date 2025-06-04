Експерти розкрили, яке блокування не можна ставити на смартфон: що станеться

PIN-код є одним із найпростіших і найнадійніших способів захисту даних від сторонніх, проте деякі комбінації занадто просто зламати.

Related video

Австралійська мовна корпорація (ABC) проаналізувала дані компанії HaveIBeenPwned і визначила, які PIN-коди небезпечно використовувати. Мова не тільки про телефони, а й про комп'ютери, електронні замки, банківські картки.

Дослідження показало, що одна з десяти осіб використовує PIN-код 1234, на другому місці за поширеністю — 1111, на третьому — 0000. Може здатися, що варіант 1342 набагато безпечніший, але це четверта комбінація за частотою використання.

ABC представила список із 50 найбільш часто використовуваних кодів, і це ті варіанти, які зловмисник насамперед спробує ввести, щоб зламати блокування. Щоб посилити захист, варто подумати над менш очевидними варіантами.

Список містить не тільки очевидні варіанти на кшталт 1212, 9999 або 2580; він також заповнений PIN-кодами, заснованими на роках народження. Фактично, 30 із 50 найбільш часто використовуваних PIN-кодів починаються з 19 або 20, що вказує на роки народження, наприклад, 1986, 1995 і 2004.

Під час вибору PIN-коду для блокування екрана на смартфоні Android або iPhone завжди є ризик забути його в найбільш невідповідний момент. Особливо, якщо людина частіше користується більш швидкими методами розблокування, такими як відбиток пальця і розпізнавання обличчя. І тут потрібно вибирати між зручністю і надійністю. Зрештою, навіщо взагалі ставити пароль, який зможуть легко підібрати.

Простий чотиризначний пароль дає змогу швидко розблокувати телефон і не дає так просто отримати доступ до даних, якщо використовувати не очевидну комбінацію. Більш надійний захист забезпечить буквено-цифровий пароль, який набагато складніше зламати, але й набагато довше вводити.

Як компроміс, експерти рекомендують ставити PIN-код із шести цифр. У цьому випадку кількість можливих комбінацій збільшується з 10 000 до 1 000 000 порівняно з 4-значним кодом. Доброю ідеєю буде застосувати ту саму логіку не тільки до свого телефону, а й до інших пристроїв і облікових записів.

Раніше писали, що смартфон і ноутбук можна зламати через Bluetooth. Хакери використовують уразливості технології для крадіжки даних або захоплення контролю над пристроями.

Писали також, як дізнатися, що смартфон зламали. Експерти назвали 10 простих способів, які допоможуть вчасно виявити й усунути загрозу.