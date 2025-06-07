Як купити хороший смартфон і при цьому заощадити: поради експертів

Якщо ваш бюджет обмежений, а телефон купувати треба, то найкращим рішенням буде купити старий смартфон. До того ж зараз, коли виробники закладають солідний термін підтримки оновлень, про технічний бік можна не хвилюватися.

Related video

Про це пише tomsguide.com.

Видання пропонує власний топ-3 вживаних смартфонів, які не втратили своїх привабливих якостей.

iPhone 15

Він хоч і не такий потужний, як iPhone 16, але все одно оснащений яскравим дисплеєм, поліпшеною продуктивністю, гарним часом автономної роботи, чудовим набором камер і вирізом Dynamic Island.

Смартфон iPhone 15 Фото: cnet.com

Основна камера 48 Мп і надширококутний об'єктив 12 Мп роблять чудові фотографії, чипсетA16 Bionic, як і раніше, доволі сильний, а ще iPhone 15 ознаменував перехід з Lightning на USB-C.

За вживаний iPhone 15 на Amazon ви заплатите від 516 доларів, а в гривнях ціна коливатиметься залежно від моделі та стану від 20 до 30 тис.

Pixel 8a 2

Прекрасний вибір у сенсі співвідношення ціни та якості. Користувачі хвалять його камеру і якість зроблених нею фотографії. У смартфона є покращений пакет функцій Google AI — і, до того ж, це просто дуже симпатичний телефон.

Смартфон Pixel 8a 2 Фото: androidpolice.com

На Amazon старий Pixel 8a можна купити за ціною від 297 доларів, а в гривневому еквіваленті ціна стартує від 10 тис.

Смартфон Samsung Galaxy S24 Фото: Phone Arena

Samsung Galaxy S24

Якщо iPhone вам не підходить, завжди є Android, а найкращі Android, як правило, робить Samsung. Galaxy S24 — торішній флагман з усіма належними функціями.

З випуском Galaxy S24 Samsung відкрила новий етап для своєї преміум-серії завдяки Galaxy AI. Ці функції на базі штучного інтелекту дають можливість транскрибувати і резюмувати голосові нотатки, видаляти об'єкти з фотографій і багато іншого.

До того ж, Samsung збільшила час роботи батареї порівняно з попередньою моделлю, а потрійна камера смартфона має діапазон і функціональність, щоб скласти конкуренцію навіть iPhone 15.

Ціна питання — від 389 доларів на Amazon, і від 19 до 22 тис. грн — на українських майданчиках.

Нагадаємо, раніше експерти називали найкращий бюджетний телефон 2025 року. Ним став CMF Phone 2 Pro від британської компанії Nothing. Зазначали, що незважаючи на бюджетний ціновий сегмент, смартфон мав у своєму розпорядженні важливі переваги, серед яких — поліпшена камера, привабливий дизайн і довговічність.

Ще стало відомо, що модель Nothing Phone 3a Pro потрапила до списку найдемократичніших Android-смартфонів. Цей телефон був визнаний одним із найкращих у бюджетній лінійці до 500 доларів.