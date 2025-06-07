Как купить хороший смартфон и при этом сэкономить: советы экспертов

Если ваш бюджет ограничен, а телефон покупать надо, то лучшим решением будет купить подержанный смартфон. К тому же сейчас, когда производители закладывают солидный срок поддержки обновлений, о технической стороне можно не волноваться.

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Об этом пишет tomsguide.com.

Издание предлагает собственный топ-3 бывших в употреблении смартфонов, которые не потеряли своих привлекательных качеств.

iPhone 15

Он хоть и не такой мощный, как iPhone 16, но все равно оснащен ярким дисплеем, улучшенной производительностью, хорошим временем автономной работы, отличным набором камер и вырезом Dynamic Island.

Смартфон iPhone 15 Фото: cnet.com

Основная камера 48 Мп и сверхширокоугольный объектив 12 Мп делают превосходные фотографии, чипсетA16 Bionic по-прежнему довольно сильный, а еще iPhone 15 ознаменовал переход с Lightning на USB-C.

За подержанный iPhone 15 на Amazon вы заплатите от 516 долларов, а в гривнах цена будет колебаться в зависимости от модели и состояния от 20 до 30 тыс.

Pixel 8a 2

Прекрасный выбор в смысле соотношения цены и качества. Пользователи хвалят его камеру и качество сделанных ею фотографии. У смартфона есть улучшенный пакет функций Google AI – и, к тому же, это просто очень симпатичный телефон.

Смартфон Pixel 8a 2 Фото: androidpolice.com

На Amazon подержанный Pixel 8a можно купить по цене от 297 долларов, а в гривневом эквиваленте цена стартует от 10 тыс.

Смартфон Samsung Galaxy S24 Фото: Phone Arena

Samsung Galaxy S24

Если iPhone вам не подходит, всегда есть Android, а лучшие Android, как правило, делает Samsung. Galaxy S24 — прошлогодний флагман со всеми полагающимися функциями.

С выпуском Galaxy S24 Samsung открыла новый этап для своей премиум-серии благодаря Galaxy AI. Эти функции на базе искусственного интеллекта дают возможность транскрибировать и резюмировать голосовые заметки, удалять объекты с фотографий и многое другое.

К тому же, Samsung увеличила время работы батареи по сравнению с предыдущей моделью, а тройная камера смартфона обладает диапазоном и функциональностью, чтобы составить конкуренцию даже iPhone 15.

Цена вопроса – от 389 долларов на Amazon, и от 19 до 22 тыс. грн – на украинских площадках.

Напомним, ранее эксперты называли лучший бюджетный телефон 2025 года. Им стал CMF Phone 2 Pro от британской компании Nothing. Отмечали, что несмотря на бюджетный ценовой сегмент, смартфон располагал важными преимуществами, среди которых — улучшенная камера, привлекательный дизайн и долговечность.

Еще стало известно, что модель Nothing Phone 3a Pro попала в список самых демократичных Android-смартфонов. Этот телефон был признан одним из лучших в бюджетной линейке до 500 долларов.