Поліція просить фанів культового рок-фесту "не набридати" дзвінками: що відбувається

Поліцейські графства Лестершир, де відбувається відомий музичний фестиваль Download, відзначають зростання кількості випадкових наборів номерів екстрених служб під час концерту. За 2024 рік кількість таких дзвінків та повідомлень зросло втричі.

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Поліція британського графства Лестершир вирішила попередити фанатів рок-фестивалю Download, який відбувається цими вихідними, аби вони були обережними з випадковими набором номерів служби порятунку "999". Там просять відвідувачів фесту не просто переводити телефон у режим "польоту", а повністю його вимикати, повідомляє SkyNews.

Журналісти пишуть, що за попередні роки вони отримували "на 700 дзвінків більше на 999", яке було спричинене "танцями, святкування та підтримкою своїх виконавців" під час музичного фестивалю.

"Техфахівці припускають, що люди під час концертів випадково натискають на екстренні контакти, після чого йде дзвінок, а потім — може так само обірватися", – йдеться в повідомленні.

Саме тому поліцейські просять фанів повністю вимикати телефони або класти їх так, аби не відбувалося випадкового набору номеру. Це стосується не тільки смартфонів, але й смарт-годиннків, які за замовчуванням мають функцію оповіщення про екстренну ситуацію.

"Водночас ми продовжимо отримувати всі дзвінки від абонентів, щоб переконатися у відсутності загрози, ризику чи шкоди, що позбавляло наших контактних осіб можливості відповідати на справжні екстрені дзвінки", – кажуть в поліції графства.

Також правоохоронці радять переналаштувати смартфони та гаджети, аби уникати автоматичного відправлення повідомлень про загрозу. Водночас у випадку екстренних ситуацій, радять телефонувати копам для розв'язання будь-яких ситуацій, які можуть стати під час фестивалю Download.

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