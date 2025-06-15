Полиция просит фанов культового рок-феста "не надоедать" звонками: что происходит

Полицейские графства Лестершир, где проходит известный музыкальный фестиваль Download, отмечают рост количества случайных наборов номеров экстренных служб во время концерта. За 2024 год количество таких звонков и сообщений выросло втрое.

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Полиция британского графства Лестершир решила предупредить фанатов рок-фестиваля Download, который проходит в эти выходные, чтобы они были осторожными со случайными набором номеров службы спасения "999". Там просят посетителей фестиваля не просто переводить телефон в режим "полета", а полностью его выключать, сообщает SkyNews.

Журналисты пишут, что за предыдущие годы они получали "на 700 звонков больше на 999", которое было вызвано "танцами, празднованием и поддержкой своих исполнителей" во время музыкального фестиваля.

"Техспециалисты предполагают, что люди во время концертов случайно нажимают на экстренные контакты, после чего идет звонок, а потом — может так же оборваться", — говорится в сообщении.

Именно поэтому полицейские просят фанов полностью выключать телефоны или класть их так, чтобы не происходило случайного набора номера. Это касается не только смартфонов, но и смарт-часов, которые по умолчанию имеют функцию оповещения об экстренной ситуации.

"В то же время мы продолжим получать все звонки от абонентов, чтобы убедиться в отсутствии угрозы, риска или вреда, что лишало наших контактных лиц возможности отвечать на настоящие экстренные звонки", — говорят в полиции графства.

Также правоохранители советуют перенастроить смартфоны и гаджеты, чтобы избегать автоматической отправки сообщений об угрозе. В то же время в случае экстренных ситуаций, советуют звонить копам для решения любых ситуаций, которые могут стать во время фестиваля Download.

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