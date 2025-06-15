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Диджитал

Полиция просит фанов культового рок-феста "не надоедать" звонками: что происходит

концерты, фестиваль, смартфоны
Фото: visitleicester.info | Полиция советует фанам феста выключать телефоны

Полицейские графства Лестершир, где проходит известный музыкальный фестиваль Download, отмечают рост количества случайных наборов номеров экстренных служб во время концерта. За 2024 год количество таких звонков и сообщений выросло втрое.

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Полиция британского графства Лестершир решила предупредить фанатов рок-фестиваля Download, который проходит в эти выходные, чтобы они были осторожными со случайными набором номеров службы спасения "999". Там просят посетителей фестиваля не просто переводить телефон в режим "полета", а полностью его выключать, сообщает SkyNews.

Журналисты пишут, что за предыдущие годы они получали "на 700 звонков больше на 999", которое было вызвано "танцами, празднованием и поддержкой своих исполнителей" во время музыкального фестиваля.

"Техспециалисты предполагают, что люди во время концертов случайно нажимают на экстренные контакты, после чего идет звонок, а потом — может так же оборваться", — говорится в сообщении.

Именно поэтому полицейские просят фанов полностью выключать телефоны или класть их так, чтобы не происходило случайного набора номера. Это касается не только смартфонов, но и смарт-часов, которые по умолчанию имеют функцию оповещения об экстренной ситуации.

"В то же время мы продолжим получать все звонки от абонентов, чтобы убедиться в отсутствии угрозы, риска или вреда, что лишало наших контактных лиц возможности отвечать на настоящие экстренные звонки", — говорят в полиции графства.

Также правоохранители советуют перенастроить смартфоны и гаджеты, чтобы избегать автоматической отправки сообщений об угрозе. В то же время в случае экстренных ситуаций, советуют звонить копам для решения любых ситуаций, которые могут стать во время фестиваля Download.

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