Цим iPhone час в утиль: які моделі залишиться без важливих оновлень

Список "вінтажних" пристроїв Apple поповнився новим телефоном. Тепер компанія офіційно внесла до цього списку модель iPhone XS.

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Разом з iPad 5-го покоління, випущеним 2017 року, iPhone XS було додано до списку "вінтажних" продуктів, оскільки минуло щонайменше 5 років з моменту, коли Apple востаннє виставила його на продаж, пояснює tomsguide.com.

Сама компанія Apple припинила продажі iPhone XS у 2019 році, але інші роздрібні продавці продовжували його продавати, тож XS сягнув статусу вінтажного смартфона лише через сім років після його першого продажу.

Таким чином, для цієї моделі було зроблено певний виняток із правил. Зазвичай Apple оголошує продукт вінтажним, якщо припинила його продаж більше п'яти, але менше семи років тому.

Зазначимо, що "вінтажний" статус ще не відправляє телефон в утиль остаточно — йому ще можуть надавати техпідтримку, хоч і в урізаному вигляді. Наприклад, такий телефон можуть відремонтувати, якщо будуть ще доступні відповідні деталі до нього. Далі гаджет переходить у статус "застарілого" (ця категорія поширюється на гаджети, випущені в продаж понад сім років тому). Тож мине ще два роки, перш ніж iPhone XS оголосять застарілим і його вже не можна буде полагодити в разі поломки.

Як нагадує видання, у 2018 році Apple представила iPhone XS, iPhone XS Max та iPhone XR. Це взагалі був важливий рік для iPhone: тоді вперше з'явилися три версії, включно з першим iPhone у форматі Max.

iPhone XS отримав останнє основне оновлення програмного забезпечення з iOS 18, а це означає, що до нової iOS 26 він уже оновитися не зможе.

Нагадаємо, у вересні цього року Apple має представити свій новий смартфон iPhone 17 Air . Обіцяють, що це буде найтонший смартфон в історії компанії. Щоправда, деякі інсайдери вже налаштовані скептично і критикують смартфон на слабкий акумулятор. Недоброзичливці кажуть, що сильну батарею і неможливо було б помістити в ультратонкий корпус.

Раніше стало відомо, що компанія Apple дозволить користувачам позбутися Siri як помічника за замовчуванням і перейти на ChatGPT або Gemini. Але це стосуватиметься лише власників iPhone на території ЄС.