Топ 5 смартфонів, які не бояться падінь, бруду та води: Samsung, HMD, Ulefone (фото)

Сучасні смартфони, з їхніми тонкими рамками та великими дисплеями, ідеально підходять для офісного стилю життя, але для більш суворих умов виявляються непристосованими. Тому про всяк випадок краще мати телефон, який гідно зустріне всі виклики.

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"Вам потрібен телефон, який витримає навіть пекло", — жартують експерти androidauthority.com. Під час вибору гаджета вони радять звертати увагу на такі критерії:

ємність акумулятора (щоб телефон спокійно міг протриматися без зарядки стільки, скільки буде потрібно);

рейтинг міцності (для використання в складних умовах знадобиться телефон, який може витримувати воду і пил);

якість камери ("екстремальний" телефон, звісно, не потрапить до списку найкращих камерофонів, але все ж камера важлива — наприклад, задокументувати щось по роботі);

матеріал, з якого зроблено телефон (скляні смартфони, звісно, мають ефектний вигляд, але метал і пластик набагато надійніші).

Керуючись цими критеріями, експерти склали власний рейтинг найвитриваліших телефонів.

Samsung Galaxy XCover 7 Pro

Взагалі-то Samsung не славиться суперміцними телефонами — бренд навпаки робить ставку на елегантні й тонкі гаджети. Але у нього є і більш "брутальні" пропозиції.

Смартфон Samsung Galaxy XCover 7 Pro Фото: notebookcheck.com

Galaxy XCover 7 Pro був випущений у квітні цього року. Він має клас захисту IP68, розрахований на занурення у воду на глибину 1,5 метра протягом 30 хвилин, пилонепроникний і витримує удари. Телефон поставляється з Android 15, тож з точки зору програмного забезпечення він цілком актуальний. Його 6,6-дюймовий дисплей має роздільну здатність Full HD+ і частоту оновлення 120 Гц.

HMD XR21

Раніше цей телефон відомий як Nokia XR21. Його характеристики включають процесор Snapdragon 695, 6 ГБ оперативної пам'яті та акумулятор ємністю 4800 мАг. 6,49-дюймовий дисплей пропонує частоту оновлення 120 Гц і роздільну здатність Full HD.

Смартфон HMD XR21 Фото: androidauthority.com

До того ж, це просто стильний і симпатичний смартфон.

DOOGEE V Max Plus

Він не такий відомий, як Nokia, але в рейтинг найбільш захищених потрапив заслужено.

Смартфон DOOGEE V Max Plus Фото: androidauthority.com

Дисплей має розмір 6,58 дюйма, роздільну здатність FHD+ і плавну частоту оновлення 120 Гц. Чип Dimensity 7050 цілком ефективний, до того ж, у нього є 16 ГБ власної оперативної пам'яті, і ще він може запозичувати до 20 ГБ з SSD.

Головний плюс — батарея ємністю 22 000 мАг, яку можна заряджати зі швидкістю до 33 Вт.

Kyocera Duraforce Pro 3

Телефон поставляється з процесором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 6 ГБ оперативної пам'яті, 5,38-дюймовим екраном Full HD і акумулятором на 4370 мАг.

Смартфон Kyocera Duraforce Pro 3 Фото: androidauthority.com

Єдиний мінус, який можна у нього знайти, — висока ціна (цей смартфон — ексклюзив компанії Verizon).

Ulefone Armor 28 Ultra

Працює на процесорі MediaTek Dimensity 9300+, оснащений 16 ГБ оперативної пам'яті та 1 ТБ сховища.

Смартфон Ulefone Armor 28 Ultra Фото: androidauthority.com

Унікальна особливість цього телефону — невеликий 1,04-дюймовий дисплей ззаду. А ще в нього потужна батарея (10 600 мАг) і вражаюче швидке заряджання (120 Вт за дротового заряджання або 50 Вт за бездротового).

Раніше Фокус писав, що цього року південнокорейська компанія Samsung випустить ще кілька нових смартфонів. Серед них особливо виділяється загадковий Galaxy Z Fold Ultra.

Також стало відомо, що смартфон Galaxy S25 Ultra потрапив до списку найкращих телефонів 2025 року. Він був на першому місці, а на другій позиції розмістився супертонкий Galaxy S25 Edge.