Топ-5 смартфонов, которые не боятся падений, грязи и воды: Samsung, HMD, Ulefone (фото)

Современные смартфоны, с их тонкими рамками и большими дисплеями, идеально подходят для офисного стиля жизни, но для более суровых условий оказываются неприспособленными. Поэтому на всякий случай лучше иметь телефон, который достойно встретит все вызовы.

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"Вам нужен телефон, который выдержит даже ад", — шутят эксперты androidauthority.com. При выборе гаджета они советуют обращать внимание на такие критерии:

емкость аккумулятора (чтобы телефон спокойно мог продержаться без зарядки столько, сколько потребуется);

рейтинг прочности (для использования в сложных условиях понадобится телефон, который может выдерживать воду и пыль);

качество камеры («экстремальный» телефон, конечно не попадет в список лучших камерофонов, но все же камера важна – например, задокументировать что-то по работе);

материал, из которого сделан телефон (стеклянные смартфоны, конечно, выглядят эффектно, но металл и пластик гораздо надежнее).

Руководствуясь этими критериями, эксперты составили собственный рейтинг самых выносливых телефонов.

Samsung Galaxy XCover 7 Pro

Вообще-то Samsung не славится суперпрочными телефонами – бренд наоборот делает ставку на элегантные и тонкие гаджеты. Но у него есть и более «брутальные» предложения.

Смартфон Samsung Galaxy XCover 7 Pro Фото: notebookcheck.com

Galaxy XCover 7 Pro был выпущен в апреле этого год. Он имеет класс защиты IP68, рассчитан на погружение в воду на глубину 1,5 метра в течение 30 минут, пыленепроницаем и выдерживает удары. Телефон поставляется с Android 15, так что с зрения программного обеспечения он вполне актуален. Его 6,6-дюймовый дисплей имеет разрешение Full HD+ и частоту обновления 120 Гц.

HMD XR21

Раньше этот телефон известен как Nokia XR21. Его храктеристики включают процессор Snapdragon 695, 6 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 4800 мАч. 6,49-дюймовый дисплей предлагает частоту обновления 120 Гц и разрешение Full HD.

Смартфон HMD XR21 Фото: androidauthority.com

К тому же, это просто стильный и симпатичный смартфон.

DOOGEE V Max Plus

Он не так известен, как Nokia, но в рейтинг самых защищенных попал заслуженно.

Смартфон DOOGEE V Max Plus Фото: androidauthority.com

Дисплей имеет размер 6,58 дюйма, разрешение FHD+ и плавную частоту обновления 120 Гц. Чип Dimensity 7050 вполне эффективен, к тому же, у него есть 16 ГБ собственной оперативной памяти, и еще он может заимствовать до 20 ГБ с SSD.

Главный плюс – батарея емкостью 22 000 мАч, которую можно заряжать со скоростью до 33 Вт.

Kyocera Duraforce Pro 3

Телефон поставляется с процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 6 ГБ оперативной памяти, 5,38-дюймовым экраном Full HD и аккумулятором на 4370 мАч.

Смартфон Kyocera Duraforce Pro 3 Фото: androidauthority.com

Единственный минус, который можно у него найти, – высокая цена (этот смартфон – эксклюзив компании Verizon).

Ulefone Armor 28 Ultra

Работает на процессоре MediaTek Dimensity 9300+, оснащен 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища.

Смартфон Ulefone Armor 28 Ultra Фото: androidauthority.com

Уникальная особенность этого телефона –небольшой 1,04-дюймовый дисплей сзади. А еще у него мощная батарея (10 600 мАч) и впечатляюще быстрая зарядка (120 Вт при проводной зарядке или 50 Вт при беспроводной).

Ранее Фокус писал, что в этом году южнокорейская компания Samsung выпустит еще несколько новых смартфонов. Среди них особенно выделяется загадочный Galaxy Z Fold Ultra.

Также стало известно, что смартфон Galaxy S25 Ultra попал в список лучших телефонов 2025 года. Он был на первом месте, а на второй позиции разместился супертонкий Galaxy S25 Edge.