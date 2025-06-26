Результати тестів: на тлі нового телефону Samsung iPhone має вигляд "цеглини" (фото)

Цей рік проходить під знаком Galaxy S25. Флагман від Samsung був анонсований у січні, а на початку лютого — надійшов у продаж. Наприкінці травня вийшла додаткова модель серії S25 Edge — найтонший телефон Samsung з часів Galaxy A8.

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Новий Galaxy абсолютно затьмарює навіть iPhone, пише The Sun. Обігрівачі видання провели власне тестування і детально пояснили, чому Samsung виграє.

Дизайн телефону

Ще ніколи смартфон такого розміру і потужності не був таким легким, зазначають експерти. Вага телефону S25 Edge — лише 163 г. При цьому в iPhone 15 Plus такий самий дисплей — 6,7-дюймів — але важить він 201 г.

Експерти вразилися і справді дуже тонким дизайном: товщина S25 Edge — 5,8 5,8 мм, він трохи товщий за паспорт. А ось у iPhone 15 Plus товщина — 7,8 мм. "Відчувається як дорога цегла", — пожартували тестувальники.

Galaxy S25 помітно тонший, ніж iPhone 15 Pro Max Фото: The Sun

Водночас титановий корпус і загартоване скло S25 Edge здаються досить міцними.

Програмне забезпечення

З точки зору програмного забезпечення та продуктивності Galaxy S25 Edge нічим не відрізняється від інших телефонів цієї серії. Усі пристрої S25 працюють під управлінням Android 15 і One UI 7 (новітні версії, доступні "з коробки").

Galaxy S25 хвалять не тільки за зовнішній вигляд Фото: The Sun

Samsung пропонує смартфонам сім років оновлень безпеки та програмного забезпечення.

Як і інші пристрої S25, версія Edge використовує потужний чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite, що забезпечує дуже плавну роботу пристрою.

Покращений ШІ

Цього року розробники Samsung приділили особливу увагу приділено інструментам штучного інтелекту — компанія стала ближче співпрацювати з Google та її цифровим помічником Gemini.

Хоч ця функція і не є ексклюзивною для Samsung, варто зазначити, що Gemini справді зручний, заявляють експерти А щодо нових функцій Samsung, то тут є Now Brief — помічник на базі ШІ, який може навіть вивчати ваші звички та попереджати, наприклад, про ситуацію на дорогах.

Батарея смартфона

У Edge ємність акумулятора становить 3900 мАг, і це менше, ніж у інших моделей серії (наприклад, у S25+ — 4900 мАг). Тут навіть Apple трохи виграє: у iPhone 15 Plus ємність акумулятора становить 4383 мАг.

Експерти відзначають, що якщо йдеться про активних користувачів, які весь час дивляться відео, то тут акумулятора не вистачить. Але за помірного використання батарея Edge все ж може протриматися цілий день — причому не йдеться про якісь серйозні обмеження (можна використовувати додатки на кшталт WhatsApp, перевіряти пошту, заходити в соцмережі).

Раніше Фокус писав, що смартфон Galaxy S25 Ultra потрапив до рейтингу найкращих телефонів 2025 року . Він був на першому місці, а на другій позиції розмістився якраз супертонкий Galaxy S25 Edge.

Також стало відомо, що у телефонів Samsung є секретне меню. Взагалі смартфони Samsung якраз і виділяються великою кількістю налаштувань, але не всі з них легкодоступні — є й такі, які за замовчуванням приховані.