Результаты тестов: на фоне нового телефона Samsung iPhone выглядит, как "кирпич" (фото)

Этот год проходит под знаком Galaxy S25. Флагман от Samsung был анонсирован в январе, а в начале февраля – поступил в продажу. В конце мая вышла дополнительная модель серии S25 Edge – самый тонкий телефон Samsung со времен Galaxy A8.

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Новый Galaxy совершенно затмевает даже iPhone, пишет The Sun. Обогреватели издания провели собственное тестирование и подробно объяснили, почему Samsung выигрывает.

Дизайн телефона

Еще никогда смартфон такого размера и мощности не был таким легким, отмечают эксперты. Вес телефона S25 Edge – всего 163 г. При этом у iPhone 15 Plus такой же дисплей – 6,7-дюймов – но весит он 201 г.

Эксперты впечатлились и действительно очень тонким дизайном: толщина S25 Edge – 5,8 5,8 мм, он немного толще паспорта. А вот у iPhone 15 Plus толщина — 7,8 мм. «Ощущается как дорогой кирпич», – пошутили тестировщики.

Galaxy S25 заметно тоньше, чем iPhone 15 Pro Max Фото: The Sun

В то же время, титановый корпус и закаленное стекло S25 Edge кажутся довольно прочными.

Программное обеспечение

С точки зрения программного обеспечения и производительности Galaxy S25 Edge ничем не отличается от других телефонов этой серии. Все устройства S25 работают под управлением Android 15 и One UI 7 (новейшие версии, доступные «из коробки»).

Galaxy S25 хвалят не только за внешний вид Фото: The Sun

Samsung предлагает смартфонам семь лет обновлений безопасности и программного обеспечения.

Как и другие устройства S25, версия Edge использует мощный чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite, обеспечивающий очень плавную работу устройства.

Улучшенный ИИ

В этом году разработчики Samsung уделили особое внимание уделено инструментам искусственного интеллекта – компания стала ближе сотрудничать с Google и ее цифровым помощником Gemini.

Хоть эта функция и не является эксклюзивной для Samsung, стоит отметить, что Gemini действительно удобен, заявляют эксперты А что касается новых функций Samsung, то здесь есть Now Brief — помощник на базе ИИ, который может даже изучать ваши привычки и предупреждать, например, о ситуации на дорогах.

Батарея смартфона

У Edge емкость аккумулятора составляет 3900 мАч, и это меньше, чем у остальных моделей серии (например, у S25+ — 4900 мАч). Тут даже Apple немного выигрывает: у iPhone 15 Plus емкость аккумулятора составляет 4383 мАч.

Эксперты отмечают, что если речь о активных пользователях, которые все время смотрят видео, то тут аккумулятора не хватит. Но при умеренном использовании батарея Edge все же может продержаться целый день – причем речь не идет о каких-то серьезных ограничений (можно использовать приложения вроде WhatsApp, проверять почту, заходить в соцсети).

Ранее Фокус писал, что смартфон Galaxy S25 Ultra попал в рейтинг лучших телефонов 2025 года . Он был на первом месте, а на второй позиции разместился как раз супертонкий Galaxy S25 Edge.

Также стало известно, что у телефонов Samsung есть секретное меню. Вообще смартфоны Samsung как раз и выделяются большим количеством настроек, но не все из них легкодоступны – есть и такие, которые по умолчанию скрыты.