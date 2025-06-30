Змітають із прилавків: Samsung представила новий бюджетник за $193 з батареєю 5000 мАг

Samsung Galaxy M36 отримав чіп Exynos 1380, новий дизайн і дуже ємний акумулятор.

Related video

Модель Galaxy M36 нещодавно була анонсована в Південній Кореї. Скоро почнуться і глобальні продажі, пише видання gsmarena.com.

Смартфон Samsung Galaxy M36 отримав 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей FHD+ з частотою оновлення 120 Гц і захистом Gorilla Glass Victus+. На передній панелі розташований краплеподібний виріз для 13-мегапіксельної селфі-камери. На задній панелі розташовується 50-мегапіксельна основна камера, а також 8-мегапіксельний надширококутний об'єктив і 2-мегапіксельна макрокамера.

Під капотом у новинки знаходиться чипсет Exynos 1380. Автономність пристрою забезпечує акумулятор на 5000 мАг, який підтримує зарядку 25 Вт.

Смартфон Samsung Galaxy M36 Фото: Samsung

Процесор Exynos 1380 власної розробки Samsung пов'язаний з 6/8 ГБ ОЗП і 128/256 ГБ пам'яті. Програмне забезпечення працює завдяки оболонці One UI 7 на базі Android 15. Виробник обіцяє шість років оновлень ОС Android.

Galaxy M36 вийде на ринок у трьох кольорах: Orange Haze, Velvet Black і Serene Green. Ціни стартують з 269 доларів США за комплектацію 6/128 ГБ, хоча в період ранніх продажів Samsung знижує ціни до 193 долари США.

Глобальні продажі заплановано на 12 липня в офіційному інтернет-магазині компанії.

Раніше ми повідомляли, що експерти попередили про нову загрозу для всіх смартфонів. Новий комп'ютерний вірус типу "троян" SparkKitty краде інформацію зі знімків екрана, які користувачі зберігають на смартфонах, зокрема дані про віртуальні гаманці.

Також писали про те, що у популярного смартфона знайшли жахливий недолік. Панель зі штучної шкіри, яка використовується на деяких моделях сучасних смартфонів, має доволі стильний вигляд. Але при цьому вона може завдати користувачам реальних проблем, оскільки схильна до впливу вологи і ризикує просто запліснявіти.