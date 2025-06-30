Краще не купуйте: у популярного смартфона знайшли жахливий недолік (фото)

Панель зі штучної шкіри, яка використовується на деяких моделях сучасних смартфонів, має досить стильний вигляд. Але при цьому вона може доставити користувачам реальні проблеми, оскільки схильна до впливу вологи і ризикує просто запліснявіти.

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Така панель зі штучної шкіри є у нового смартфона POCO X7 PRO, зазначає androidauthority.com. І якраз один із власників такого телефону поділився на Reddit фотографією, на якій, судячи з усього, видно цвіль на еко-шкірі задньої панелі.

На задній панелі POCO X7 PRO виявили цвіль Фото: Скриншот/Reddit

Ризик покритися цвіллю є у будь-якого пористого матеріалу, нагадує видання. З металом, склом або навіть пластиком такої проблеми не трапиться, оскільки у них не пориста структура. А ось штучна шкіра, яку використовує POCO, перебуває в потенційній небезпеці: таке покриття може бути таким самим пористим, як і натуральна шкіра, а отже, точно так само бути вразливим у разі потрапляння вологи.

У мережі вже з'являлися історії про те, що цвіллю покриваються чохли для телефонів. Це, звісно, теж дуже неприємно, але таку проблему розв'язати простіше — можна, наприклад, просто викинути пошкоджений чохол, провести ретельну дезінфекцію твердих поверхонь телефона і підібрати новий (краще менш пористий) чохол. У разі, якщо цвіль "оселилася" на самому телефоні, заміною чохла справа не обійдеться.

Щоб уникнути неприємностей, видання радить просто враховувати цей фактор ризику під час купівлі телефону і не купувати смартфон з використанням ненадійного матеріалу. Зрозуміло, телефон треба оберігати від впливу вологи та вогкості.

Також видання зазначає, що смартфон X7 PRO випускається в декількох колірних варіантах — зеленому, жовтому і чорному. У зеленому і чорному варіантах задня панель виконана з двошарового пластику, а з м'якої еко-шкіри — у жовтій версії (якраз така і представлена на знімку постраждалого користувача).

Нагадаємо, раніше телефон POCO X7 PRO від китайської компанії Хіaomi називався серед найкращих смартфонів Xiaomi 2025 року. Причому його називали найкращою бюджетною версією.

Також смартфон POCO X7 PRO включали в список найкращих смартфонів за ціною від 15 000 грн. Станом на початок нинішнього року його ціна стартувала від 15 080 грн за варіант з об'ємом пам'яті 12 ГБ (ОЗП) і 512 ГБ (сховище).