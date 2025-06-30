Лучше не покупайте: у популярного смартфона нашли ужасный недостаток (фото)

Панель из искусственной кожи, которая используется на некоторых моделях современных смартфонов, выглядит достаточно стильно. Но при этом она может доставить пользователям реальные проблемы, так как подвержена воздействию влаги и рискует просто заплесневеть.

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Такая панель из искусственной кожи есть у нового смартфона POCO X7 PRO, отмечает androidauthority.com. И как раз один из владельцев такого телефона поделился на Reddit фотографией, на которой, судя по всему, видна плесень на эко-коже задней панели.

На задней панели POCO X7 PRO обнаружили плесень Фото: Скриншот/Reddit

Риск покрыться плесенью есть у любого пористого материала, напоминает издание. С металлом, стеклом или даже пластиком такой проблемы не случится, так как у них не пористая структура. А вот искусственная кожа, которую использует POCO, находится в потенциальной опасности: такое покрытие может быть таким же пористым, как и натуральная кожа – а значит, точно так же быть уязвимым при попадании влаги.

В сети уже появлялись истории о том, что плесенью покрываются чехлы для телефонов. Это, конечно, тоже очень неприятно, но такую проблему решить проще – можно, например, просто выбросить поврежденный чехол, провести тщательную дезинфекцию твердых поверхностей телефона и подобрать новый (лучше менее пористый) чехол. В случае, если плесень «поселилась» на самом телефоне, заменой чехла дело не обойдется.

Чтобы избежать неприятностей, издание советует просто учитывать этот фактор риска при покупке телефона и не покупать смартфон с использованием ненадежного материала. Разумеется, телефон надо оберегать от воздействия влаги и сырости.

Также издание отмечает, что смартфон X7 PRO выпускается в нескольких цветовых вариантах — зеленом, желтом и черном. В зеленом и черном вариантах задняя панель выполнена из двухслойного пластика, а из мягкой эко-кожи – в желтой версии (как раз такая и представлена на снимке пострадавшего пользователя).

Напомним, ранее телефон POCO X7 PRO от китайской компании Хіaomi назывался в числе лучших смартфонов Xiaomi 2025 года. Причем его называли лучшей бюджетной версией.

Также смартфон POCO X7 PRO включали в список лучших смартфонов по цене от 15 000 грн. По состоянию на начало нынешнего года его цена стартовала от 15 080 грн за вариант с объемом памяти 12 ГБ (ОЗУ) и 512 ГБ (хранилище).