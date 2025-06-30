Сметают с прилавков: Samsung представила новый бюджетник за $193 с батареей 5000 мАч

Samsung Galaxy M36 получил чип Exynos 1380, новый дизайн и очень емкий аккумулятор.

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Модель Galaxy M36 недавно была анонсирована в Южной Корее. Скоро начнутся и глобальные продажи, пишет издание gsmarena.com.

Смартфон Samsung Galaxy M36 получил 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей FHD+ с частотой обновления 120 Гц и защитой Gorilla Glass Victus+. На передней панели находится каплевидный вырез для 13-мегапиксельной селфи-камеры. На задней панели располагается 50-мегапиксельная основная камера, а также 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельная макрокамера.

Под капотом у новинки находится чипсет Exynos 1380. Автономность устройству обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч, который поддерживает зарядку 25 Вт.

Смартфон Samsung Galaxy M36 Фото: Samsung

Процессор Exynos 1380 собственной разработки Samsung сопряжен с 6/8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ памяти. Программное обеспечение работает благодаря оболочке One UI 7 на базе Android 15. Производитель обещает шесть лет обновлений ОС Android.

Galaxy M36 выйдет на рынок в трех цветах: Orange Haze, Velvet Black и Serene Green. Цены стартуют с 269 долларов США за комплектацию 6/128 ГБ, хотя в период ранних продаж Samsung снижает цены до 193 доллара США.

Глобальные продажи запланированы на 12 июля в официальном интернет-магазине компании.

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