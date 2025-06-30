Як уберегти смартфон від літньої спеки: слід дотримуватися "правила +35"

Влітку важливо бути уважним і подбати про збереження телефону — не тільки від крадіжки, а й від шкідливого впливу сонця.

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Часто в період літнього відпочинку ми змушуємо телефон працювати понад норму, пише The Sun. Тут і фотографії, і зйомка відео, і постійні переговори з друзями, і активність у різних додатках. Додайте до цього навантаження спекотну погоду і сонячне світло — ваш телефон у найнесподіваніший момент видасть повідомлення про те, що він занадто нагрівся і потребує охолодження.

Наприклад, на екрані iPhone з'являється відповідне попередження зі значком термометра.

"Температурне" попередження (скріншот) Фото: The Sun

Після цього на якийсь час ви можете взагалі залишитися без зв'язку — телефону потрібно охолонути для того, щоб продовжити роботу.

Компанія Apple стверджує, що її iPhone і iPad "призначені для використання за температури навколишнього середовища від 0º до 35ºC". Це означає, що пристрій може "змінити свою поведінку, щоб відрегулювати температуру", якщо потрапить у надто спекотне або, навпаки, надто холодне середовище.

"Використання пристрою iOS або iPadOS в умовах дуже високої температури може призвести до незворотного скорочення терміну служби акумулятора", — застерігає Apple.

Врятувати телефон від перегріву

Щоб уникнути неприємностей, фахівці радять не використовувати iPhone (або будь-який інший мобільний телефон) під прямими сонячними променями.

У кишені смартфон теж краще не тримати — інакше він може і сам нагріватися, і забезпечувати непотрібний "обігрів" своєму господареві.

Телефон слід тримати в сумці чи в іншому захищеному від прямого сонця місці.

Ще у спеку може допомогти зменшення яскравості екрана (це знизить навантаження та збереже ресурс). Також треба уникати виконання ресурсномістких завдань на вулиці у спекотну погоду (наприклад, ігор чи перегляду відео у форматі 4K), адже додаткова потужність лише ще більше нагріє корпус.

Якщо телефон уже гарячий, то не треба заряджати його в цей момент. Бездротові зарядні пристрої взагалі небажані, бо вони виділяють ще більше тепла.

Раніше Фокус писав про те, що треба робити, щоб телефон працював довше. Ми перераховували і поширені помилки, які можуть зіпсувати акумулятор.

Також стало відомо, що сильне нагрівання і швидка розрядка батареї може бути однією з ознак того, що за вами стежать.