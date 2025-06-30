Как уберечь смартфон от летней жары: следует придерживаться "правила +35"

Летом важно быть внимательным и позаботиться о сохранности телефона – не только от кражи, но и от вредного воздействия солнца.

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Часто в период летнего отдыха мы заставляем телефон работать сверх нормы, пишет The Sun. Тут и фотографии, и съемка видео, и постоянные переговоры с друзьями, и активность в различных приложениях. Добавьте к этой нагрузке жаркую погоду и солнечный свет – ваш телефон в самый неожиданный момент выдаст сообщение о том, что он слишком нагрелся и нуждается в охлаждении.

Например, на экране iPhone появляется соответствующее предупреждение со значком термометра.

"Температурное" предупреждение (скриншот) Фото: The Sun

После этого на какое-то время вы можете вообще остаться без связи – телефону нужно остыть для того, чтобы продолжить работу.

Компания Apple утверждает, что ее iPhone и iPad «предназначены для использования при температуре окружающей среды от 0º до 35ºC». Это означает, что устройство может «изменить свое поведение, чтобы отрегулировать температуру», если попадет в слишком жаркую или, наоборот, слишком холодную среду.

«Использование устройства iOS или iPadOS в условиях очень высокой температуры может привести к необратимому сокращению срока службы аккумулятора», – предостерегает Apple.

Спасти телефон от перегрева

Чтобы избежать неприятностей, специалисты советуют не использовать iPhone (или любой другой мобильный телефон) под прямыми солнечными лучами.

В кармане смартфон тоже лучше не держать – иначе он может и сам нагреваться, и обеспечивать ненужный «обогрев» своему хозяину.

Телефон следует держать в сумке иди в другом защищенном от прямого солнца месте.

Еще в жару может помочь уменьшение яркости экрана (это снизит нагрузку и сбережет ресурс). Также надо избегать выполнения ресурсоемких задач на улице в жаркую погоду (например, игр или просмотра видео в формате 4K), ведь дополнительная мощность только еще больше нагреет корпус.

Если телефон уже горячий, то не надо заряжать его в этот момент. Беспроводные зарядные устройства вообще нежелательны, так как они выделяют еще больше тепла.

Ранее Фокус писал о том, что надо делать, чтобы телефон работал дольше. Мы перечисляли и распространенные ошибки, которые могут испортить аккумулятор.

Также стало известно, что сильный нагрев и быстрая разрядка батареи может быть одним из признаков того, что за вами следят.