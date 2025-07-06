Складаний Samsung і не тільки: топ 5 найочікуваніших смартфонів липня 2025 року (фото)
Літо 2025 року вже можна вважати багатим на події у сфері смартфонів. У червні було представлено безліч новинок — від бюджетних моделей на кшталт Motorola Edge 60 до флагманських Poco F7, і серія прем'єр продовжиться в липні.
Цей місяць стане навіть більш насиченим для любителів нових смартфонів, повідомляє gizmochina.com. Будуть представлені і телефони середнього класу (наприклад, Nothing Phone 3, що вже вийшов), і преміальні складні телефони від Samsung. А ще запуститься новий бренд смартфонів на базі Ai+.
Nothing Phone 3
Бюджетна модель від британської компанії Nothing була офіційно представлена 1 липня 2025 року. Тут слід зазначити Glyph Matrix, що замінила звичний інтерфейс Glyph, 6,7-дюймовий екран LTPO OLED з роздільною здатністю 1,5K, потужний чипсет Snapdragon 8s Gen 4 і акумулятор ємністю 5150 мАг (потужніший, порівняно з попередниками).
Обіцяють, що телефон отримуватиме оновлення Android протягом п'яти років та оновлення безпеки протягом семи років.
AI+ Nova 5g, AI Pulse
- Дата випуску: 8 липня 2025 року
Новий бренд смартфонів зі штучним інтелектом наступного тижня покаже свої перші гаджети. Телефони AI+ Nova 5G і AI+ Pulse розроблені та вироблені в Індії, а продаватимуться тільки через індійську компанію Flipkart.
Що стосується основних характеристик, то вже є інформація про акумулятор ємністю 5000 мАг і подвійну задню камеру з датчиком 50 Мп. Телефони також оснащені слотом microSD для додаткового сховища об'ємом до 1 ТБ.
Nova 5G використовуватиме 6-нм чіпсет Unisoc T8200, а Pulse 4G — 12-нм чіпсет Unisoc T7250.
OnePlus Nord 5 і Nord CE 5
- Дата випуску: 8 липня 2025 року
OnePlus представить смартфони на різний смак і бюджет: Nord 5 буде преміальним телефоном середнього класу, а Nord CE 5 — його спрощеною версією.
Модель Nord 5 працюватиме на чипсеті Snapdragon 8s Gen 3 і матиме випарну камеру площею 7300 мм². Ще він буде оснащений вертикальною матрицею камери на задній стороні, в якій розміщені два датчики. Також відомо про акумулятор ємністю 5200 мАг зі швидкою зарядкою потужністю 80 Вт і екран AMOLED з роздільною здатністю 1,5K і частотою оновлення 144 Гц.
Доступніший OnePlus Nord CE 5 буде оснащений екраном AMOLED з частотою 120 Гц, чипсетом Dimensity 8350, подвійною задньою камерою на 50 МП, селфі-камерою на 16 МП і масивним акумулятором ємністю 7100 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 80 Вт.
Samsung Galaxy Z Fold 7 і Galaxy Z Flip 7
- Дата випуску: 9 липня 2025 року
Нові складні смартфони Galaxy будуть представлені на заході Galaxy Unpacked 2025. Головними новинками будуть Galaxy Z Fold 7 і Galaxy Z Flip 7 — але можливо, що Samsung представить ще й дешевшу модель Galaxy Z Flip 7 FE.
Galaxy Z Fold 7 може поставлятися з 8-дюймовим внутрішнім екраном і 6,5-дюймовим зовнішнім екраном. Очікується, що він працюватиме на чипсеті Snapdragon 8 Elite для Galaxy в парі з оперативною пам'яттю до 12 ГБ і сховищем до 1 ТБ. Припускають, що телефон буде оснащений потрійною камерою з датчиком 200 МП і акумулятором ємністю 4400 мАг з підтримкою зарядки 25 Вт.
Що стосується Galaxy Z Flip 7, то, швидше за все, він буде оснащений 6,8-дюймовим внутрішнім екраном і 4-дюймовим зовнішнім екраном. Очікується, що Samsung поставить пристрій із двома чипсетами: або Exynos 2500, або Snapdragon 8 Elite для Galaxy, залежно від ринку. Ще буде акумулятор ємністю 4300 мАг і підтримка швидкої зарядки 25 Вт.
Обидва складні телефони поставлятимуться з попередньо встановленою оболонкою One UI 8 на базі Android 16, що обіцяє сім років оновлень Android і безпеки.
Oppo Reno 14
- Дата випуску: 3 липня 2025 року
Тут теж буде два смартфони: Reno 14 5G і Reno 14 Pro 5G. Серія Reno націлена на середній сегмент, пропонуючи вигідне поєднання продуктивності, ціни та функціоналу.
Що стосується Reno 14 Pro, то ця модель отримає чипсет Dimensity 8450. Смартфон буде оснащений потрійною камерою, що включає 50-мегапіксельну (OmniVision OV50E) основну камеру, 50-мегапіксельну (Samsung ISOCELL JN5) надширококутну камеру з кутом огляду 116° і 50-мегапіксельний (OmniVision OV50D) телеоб'єктив з 3,5-кратним оптичним зумом. Селфі-камера отримає роздільну здатність 50 МП з датчиком Samsung ISOCELL JN5. Акумулятор у Reno 14 Pro буде ємністю 6200 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 80 Вт.
Reno 14 отримає ту саму селфі-камеру, але інше налаштування задньої камери, що включає 50-мегапіксельну (Sony IMX882) основну камеру, 50-мегапіксельну телефотокамеру і 8-мегапіксельний надширококутний датчик. Інші ключові характеристики включають екран AMOLED, чипсет Dimensity 8350 і акумулятор ємністю 6000 мАг з підтримкою дротової зарядки 80 Вт.
Раніше Фокус писав, що флагманський телефон можна купити всього за $800. Йшлося якраз про новий смартфон Phone 3 від компанії Nothing.
Також стало відомо, що смартфон Galaxy S25 Ultra від Samsung було включено до рейтингу найкращих телефонів 2025 року. Він був на першому місці, а на другій позиції розмістився супертонкий смартфон Galaxy S25 Edge.