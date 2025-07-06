Складаний Samsung і не тільки: топ 5 найочікуваніших смартфонів липня 2025 року (фото)

Літо 2025 року вже можна вважати багатим на події у сфері смартфонів. У червні було представлено безліч новинок — від бюджетних моделей на кшталт Motorola Edge 60 до флагманських Poco F7, і серія прем'єр продовжиться в липні.

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Цей місяць стане навіть більш насиченим для любителів нових смартфонів, повідомляє gizmochina.com. Будуть представлені і телефони середнього класу (наприклад, Nothing Phone 3, що вже вийшов), і преміальні складні телефони від Samsung. А ще запуститься новий бренд смартфонів на базі Ai+.

Nothing Phone 3

Бюджетна модель від британської компанії Nothing була офіційно представлена 1 липня 2025 року. Тут слід зазначити Glyph Matrix, що замінила звичний інтерфейс Glyph, 6,7-дюймовий екран LTPO OLED з роздільною здатністю 1,5K, потужний чипсет Snapdragon 8s Gen 4 і акумулятор ємністю 5150 мАг (потужніший, порівняно з попередниками).

Nothing Phone 3 здивував незвичайним дизайном Фото: Andrew Lanxon/CNET

Обіцяють, що телефон отримуватиме оновлення Android протягом п'яти років та оновлення безпеки протягом семи років.

AI+ Nova 5g, AI Pulse

Дата випуску: 8 липня 2025 року

Новий бренд смартфонів зі штучним інтелектом наступного тижня покаже свої перші гаджети. Телефони AI+ Nova 5G і AI+ Pulse розроблені та вироблені в Індії, а продаватимуться тільки через індійську компанію Flipkart.

Скоро вийдуть перші телефони з ШІ нового індійського бренду Фото: gizmochina.com

Що стосується основних характеристик, то вже є інформація про акумулятор ємністю 5000 мАг і подвійну задню камеру з датчиком 50 Мп. Телефони також оснащені слотом microSD для додаткового сховища об'ємом до 1 ТБ.

Nova 5G використовуватиме 6-нм чіпсет Unisoc T8200, а Pulse 4G — 12-нм чіпсет Unisoc T7250.

OnePlus Nord 5 і Nord CE 5

Дата випуску: 8 липня 2025 року

OnePlus представить смартфони на різний смак і бюджет: Nord 5 буде преміальним телефоном середнього класу, а Nord CE 5 — його спрощеною версією.

Модель Nord 5 буде бюджетним флагманом Фото: gizmochina.com

Модель Nord 5 працюватиме на чипсеті Snapdragon 8s Gen 3 і матиме випарну камеру площею 7300 мм². Ще він буде оснащений вертикальною матрицею камери на задній стороні, в якій розміщені два датчики. Також відомо про акумулятор ємністю 5200 мАг зі швидкою зарядкою потужністю 80 Вт і екран AMOLED з роздільною здатністю 1,5K і частотою оновлення 144 Гц.

Доступніший OnePlus Nord CE 5 буде оснащений екраном AMOLED з частотою 120 Гц, чипсетом Dimensity 8350, подвійною задньою камерою на 50 МП, селфі-камерою на 16 МП і масивним акумулятором ємністю 7100 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 80 Вт.

Samsung Galaxy Z Fold 7 і Galaxy Z Flip 7

Дата випуску: 9 липня 2025 року

Нові складні смартфони Galaxy будуть представлені на заході Galaxy Unpacked 2025. Головними новинками будуть Galaxy Z Fold 7 і Galaxy Z Flip 7 — але можливо, що Samsung представить ще й дешевшу модель Galaxy Z Flip 7 FE.

Galaxy Z Fold 7 може поставлятися з 8-дюймовим внутрішнім екраном і 6,5-дюймовим зовнішнім екраном. Очікується, що він працюватиме на чипсеті Snapdragon 8 Elite для Galaxy в парі з оперативною пам'яттю до 12 ГБ і сховищем до 1 ТБ. Припускають, що телефон буде оснащений потрійною камерою з датчиком 200 МП і акумулятором ємністю 4400 мАг з підтримкою зарядки 25 Вт.

Модель Galaxy Z Flip 7 (можливий вигляд) Фото: gizmochina.com

Що стосується Galaxy Z Flip 7, то, швидше за все, він буде оснащений 6,8-дюймовим внутрішнім екраном і 4-дюймовим зовнішнім екраном. Очікується, що Samsung поставить пристрій із двома чипсетами: або Exynos 2500, або Snapdragon 8 Elite для Galaxy, залежно від ринку. Ще буде акумулятор ємністю 4300 мАг і підтримка швидкої зарядки 25 Вт.

Обидва складні телефони поставлятимуться з попередньо встановленою оболонкою One UI 8 на базі Android 16, що обіцяє сім років оновлень Android і безпеки.

Oppo Reno 14

Дата випуску: 3 липня 2025 року

Тут теж буде два смартфони: Reno 14 5G і Reno 14 Pro 5G. Серія Reno націлена на середній сегмент, пропонуючи вигідне поєднання продуктивності, ціни та функціоналу.

Модель середнього класу Oppo Reno 14 series Фото: gizmochina.com

Що стосується Reno 14 Pro, то ця модель отримає чипсет Dimensity 8450. Смартфон буде оснащений потрійною камерою, що включає 50-мегапіксельну (OmniVision OV50E) основну камеру, 50-мегапіксельну (Samsung ISOCELL JN5) надширококутну камеру з кутом огляду 116° і 50-мегапіксельний (OmniVision OV50D) телеоб'єктив з 3,5-кратним оптичним зумом. Селфі-камера отримає роздільну здатність 50 МП з датчиком Samsung ISOCELL JN5. Акумулятор у Reno 14 Pro буде ємністю 6200 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 80 Вт.

Reno 14 отримає ту саму селфі-камеру, але інше налаштування задньої камери, що включає 50-мегапіксельну (Sony IMX882) основну камеру, 50-мегапіксельну телефотокамеру і 8-мегапіксельний надширококутний датчик. Інші ключові характеристики включають екран AMOLED, чипсет Dimensity 8350 і акумулятор ємністю 6000 мАг з підтримкою дротової зарядки 80 Вт.

Раніше Фокус писав, що флагманський телефон можна купити всього за $800. Йшлося якраз про новий смартфон Phone 3 від компанії Nothing.

Також стало відомо, що смартфон Galaxy S25 Ultra від Samsung було включено до рейтингу найкращих телефонів 2025 року. Він був на першому місці, а на другій позиції розмістився супертонкий смартфон Galaxy S25 Edge.