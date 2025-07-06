Складной Samsung и не только: топ-5 самых ожидаемых смартфонов июля 2025 года (фото)

Лето 2025 года уже можно считать богатым на события в сфере смартфонов. В июне было представлено множество новинок – от бюджетных моделей вроде Motorola Edge 60 до флагманских Poco F7, и серия премьер продолжится в июле.

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Этот месяц станет даже более насыщенным для любителей новых смартфонов, сообщает gizmochina.com. Будут представлены и телефоны среднего класса (например, уже вышедший Nothing Phone 3) и премиальные складные телефоны от Samsung. А еще запустится новый бренд смартфонов на базе Ai+.

Nothing Phone 3

Бюджетная модель от британской компании Nothing была официально представлена 1 июля 2025 года. Тут следует отметить Glyph Matrix, заменившую привычный интерфейс Glyph, 6,7-дюймовый экран LTPO OLED с разрешением 1,5K, мощный чипсет Snapdragon 8s Gen 4 и аккумулятор емкостью 5150 мАч (более мощныйпо сравнению с предшественниками).

Nothing Phone 3 удивил необычным дизайном Фото: Andrew Lanxon/CNET

Обещают, что телефон будет получать обновления Android в течение пяти лет и обновления безопасности в течение семи лет.

AI+ Nova 5g, AI Pulse

Дата выпуска: 8 июля 2025 года

Новый бренд смартфонов с искусственным интеллектом на будущей неделе покажет свои первые гаджеты. Телефоны AI+ Nova 5G и AI+ Pulse разработаны и произведены в Индии, а продаваться будут только через индийскую компанию Flipkart.

Скоро выйдут первые телефоны с ИИ нового индийского бренда Фото: gizmochina.com

Что касается основных характеристик, то уже есть информация про аккумулятор емкостью 5000 мАч и двойную заднюю камеру с датчиком 50 Мп. Телефоны также оснащены слотом microSD для дополнительного хранилища объемом до 1 ТБ.

Nova 5G будет использовать 6-нм чипсет Unisoc T8200, а Pulse 4G — 12-нм чипсет Unisoc T7250.

OnePlus Nord 5 и Nord CE 5

Дата выпуска: 8 июля 2025 года

OnePlus представит смартфоны на разный вкус и бюджет: Nord 5 будет премиальным телефоном среднего класса, а Nord CE 5 – его упрощенной версией.

Модель Nord 5 будет бюджетным флагманом Фото: gizmochina.com

Модель Nord 5 будет работать на чипсете Snapdragon 8s Gen 3 и будет иметь испарительную камеру площадью 7300 мм². Еще он будет оснащен вертикальной матрицей камеры на задней стороне, в которой размещены два датчика. Также известно про аккумулятор емкостью 5200 мАч с быстрой зарядкой мощностью 80 Вт и экран AMOLED с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц.

Более доступный OnePlus Nord CE 5 будет оснащен экраном AMOLED с частотой 120 Гц, чипсетом Dimensity 8350, двойной задней камерой на 50 МП, селфи-камерой на 16 МП и массивным аккумулятором емкостью 7100 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт.

Samsung Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7

Дата выпуска: 9 июля 2025 года

Новые складные смартфоны Galaxy будут представлены на мероприятии Galaxy Unpacked 2025. Главными новинками Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 – но возможно, что Samsung представит еще и более дешевую модель Galaxy Z Flip 7 FE.

Galaxy Z Fold 7 может поставляться с 8-дюймовым внутренним экраном и 6,5-дюймовым внешним экраном. Ожидается, что он будет работать на чипсете Snapdragon 8 Elite для Galaxy в паре с оперативной памятью до 12 ГБ и хранилищем до 1 ТБ. Предполагают, что что телефон будет оснащен тройной камерой с датчиком 200 МП и аккумулятором емкостью 4400 мАч с поддержкой зарядки 25 Вт.

Модель Galaxy Z Flip 7 (предположительный вид) Фото: gizmochina.com

Что касается Galaxy Z Flip 7, то, он скорее всего, будет оснащен 6,8-дюймовым внутренним экраном и 4-дюймовым внешним экраном. Ожидается, что Samsung поставит устройство с двумя чипсетами: либо Exynos 2500, либо Snapdragon 8 Elite для Galaxy, в зависимости от рынка. Еще будет аккумулятор емкостью 4300 мАч и поддержка быстрой зарядки 25 Вт.

Оба складных телефона будут поставляться с предустановленной оболочкой One UI 8 на базе Android 16, что обещает семь лет обновлений Android и безопасности.

Oppo Reno 14

Дата выпуска: 3 июля 2025 года

Тут тоже будет два смартфона: Reno 14 5G и Reno 14 Pro 5G. Серия Reno нацелена на средний сегмент, предлагая выгодное сочетание производительности, цены и функционала.

Модель среднего класса Oppo Reno 14 series Фото: gizmochina.com

Что касается Reno 14 Pro, то эта модель получит чипсет Dimensity 8450. Смартфон будет оснащен тройной камерой, включающей 50-мегапиксельную (OmniVision OV50E) основную камеру, 50-мегапиксельную (Samsung ISOCELL JN5) сверхширокоугольную камеру с углом обзора 116° и 50-мегапиксельную (OmniVision OV50D) телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом. Селфи-камера получит разрешение 50 МП с датчиком Samsung ISOCELL JN5. Аккумулятор у Reno 14 Pro будет емкостью 6200 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт.

Reno 14 получит ту же селфи-камеру, но другую настройку задней камеры, которая включает 50-мегапиксельную (Sony IMX882) основную камеру, 50-мегапиксельную телефотокамеру и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик. Другие ключевые характеристики включают экран AMOLED, чипсет Dimensity 8350 и аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки 80 Вт.

Ранее Фокус писал, что флагманский телефон можно купить всего за $800. Речь шла как раз о новом смартфоне Phone 3 от компании Nothing.

Также стало известно, что смартфон Galaxy S25 Ultra от Samsung был включен в рейтинг лучших телефонов 2025 года. Он был на первом месте, а на второй позиции разместился супертонкий смартфон Galaxy S25 Edge.