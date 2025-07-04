Учені змусили "водяну" батарею відпрацювати 200 циклів заряду-розряду без зниження ємності

Розробка належить китайським ученим, які ставлять завданням створити нову конструкцію електроліту. Така конструкція має допомогти у вирішенні проблем, пов'язаних зі стабільністю і вартістю цих енергосистем.

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Як аноліт (електроліт в анодній ділянці електролітичного осередку) в батареї використовували модифікований похідний нафталіндіімід (NDI), повідомляє interestingengineering.com. Такі похідні вважаються відповідними "кандидатами" на цю роль завдяки своїй здатності зберігати два електрони на молекулу, що може сприяти підвищенню щільності енергії батареї. Але їхнє практичне використання було обмежене певними проблемами продуктивності.

Як працює "водяна батарея"

Китайські дослідники синтезували похідні NDI, модифіковані цвіттер-іонами з використанням методу атмосферного тиску. Цвіттер-іон (він же біполярний іон) — це нейтральна молекула, в якій одночасно присутні і позитивно, і негативно заряджені іонні центри. У такій молекулі є як мінімум одна група, здатна віддавати протон (кислотна група), та інша, здатна його приймати (основна група).

Додавання таких цвіттер-іонів створює електростатичне відштовхування між молекулами NDI.

Проточна батарея, що використовує створений дослідниками електроліт у поєднанні з католітом на основі фероціаніду калію, була випробувана при концентрації електронів 2 М. Загальна вартість електролітних матеріалів оцінюється в 6,18 доларів за ампер-годину. Зазначимо, що католіт — це електрохімічно активований водний розчин, одержуваний у процесі електролізу води. По суті це лужний розчин з рівнем pH вище 7 (зазвичай від 8 до 9). Його іноді називають "живою водою" (на противагу кислотному аноліту).

За словами вчених, розробка електролітів на основі НДІ, які є стабільними і недорогими, є кроком на шляху до потенційної комерціалізації батарей нового типу.

Також Фокус писав, що американські фахівці винайшли батарею майбутнього, яка працює в 4 рази швидше за звичайну і не горить. Там йшлося про літій-повітряні акумулятори.

Ще стало відомо, що в США створили літієву батарею, яка служитиме рекордно довго. Пілотний завод для виробництва нових батарей будує компанія Pure Lithium, що базується в Бостоні.