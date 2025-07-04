Які смартфони користувачі купують найчастіше: характеристики ідеальних моделей

Бенчмарк AnTuTu зібрав характеристики смартфонів, які люди купували найчастіше протягом 2-х кварталів 2025 року.

Related video

Виявилося, що пальма першості належить пристроям з дисплеєм 6,7 дюйма, чіпами від Qualcomm, ОЗП 12 ГБ і 16 ГБ, ПЗП 256 ГБ і ОС Android 15, пише antutu.com.

Розміри екрану

Станом на другий квартал 2025 року смартфони з великим екраном розміром понад 6,7 дюймів є найбільш популярними. Але водночас частка телефонів із маленькими дисплеями на ринку, як і раніше, стабільна.

Роздільна здатність 1,5K, як і раніше, має абсолютну перевагу на ринку телефонів Android і становить 37,2%. Водночас частка екранів з роздільною здатністю 1080P знизилася, склавши 33,8%. Хоча це, як і раніше, найбільш широко використовуваний вибір, крім 1,5K, поступове скорочення його частки певною мірою пояснило вибір і переваги користувачів.

Частота оновлення екрана

Популяризація високої частоти оновлення, безсумнівно, є загальною тенденцією розвитку смартфонів, що також робить 120 Гц безсумнівним мейнстримом, що становить 55%. 144 Гц, які раніше конкурували з 60 Гц, показали зниження частки, досягнувши 17,2%. Навпаки, частка 60 Гц підскочила до 18,7%.

Виробники процесорів

У другому кварталі 2025 року компанія Qualcomm посіла домінуюче становище на ринку Android-фонів, досягнувши 73% і утворивши величезний розрив із MediaTek, що посідає друге місце, з 25%.

Однак варто зазначити, що з'явився і новий гравець — Xiaomi. Хоча його частка поки що становить лише 0,6% (результат, досягнутий винятково завдяки використанню чипсета Xuanjie O1), цей показник можна назвати багатообіцяючим.

Кількість ядер ЦП

Як найбільш теоретично стабільна архітектура, восьмиядерний процесор став абсолютним мейнстримом ринку систем на кристалі. Фактично, оскільки Qualcomm і MediaTek широко використовують архітектуру восьми ядер у нових процесорах середнього і низького рівня, а старі пристрої поступово усуваються через проблеми з продуктивністю, частка восьмиядерних чипсетів наблизиться до 100%.

Звісно, слід прояснити, що багато виробників самостійно розробляють чіпсети, включно з Xuanjie O1 і Exynos 2500, і обирають архітектуру з 10 ядрами, але на всьому ринку ця частка не є великою.

Китайський смартфон OPPO Фото: Oppo

Пам'ять (ОЗП/ПЗП)

Що стосується оперативної пам'яті, то 12 ГБ і 16 ГБ зараз є обов'язковими для більшості смартфонів середнього і флагманського рівня. 8 ГБ зустрічаються рідше, а 6 ГБ — ще рідше.

Що стосується ПЗП, зі зростаючим розширенням різноманітних ШІ-функцій і розмірами сучасних мобільних ігор, 256 ГБ поступово стали основним вибором ПЗП для мобільних телефонів, а ПЗП 128 ГБ становить лише 8,2%. Частка сховищ у 512 ГБ досягла 35%. ПЗП об'ємом 1 ТБ має невелику частку в 7,9%.

Версія ОС Android

Ситуація з боку системи Android відносно проста. У принципі, поки Google робить основну ітерацію версії, виробники стежитимуть за нею і якомога швидше оновлюватимуть смартфони.

Наразі Google анонсувала Android 16, і основні бренди поступово почали її тестування. З випуском нових версій флагманські телефони на ОС Android 16 у другій половині цього року поступово замінять поточну частку ринку Android 15.

Раніше ми писали, що смартфони Samsung виявилися вдвічі кращими за iPhone і Pixel. Європейський союз запустив нову програму маркування енергоспоживання смартфонів, яка допомогла порівняти термін служби популярних моделей. Найвитриваліші пристрої робить Samsung.