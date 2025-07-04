Какие смартфоны пользователи покупают чаще всего: характеристики идеальных моделей

Бенчмарк AnTuTu собрал характеристики смартфонов, которые люди покупали чаще всего в течение 2-х кварталов 2025 года.

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Оказалось, что пальма первенства принадлежит устройствам с дисплеем 6,7 дюйма, чипами от Qualcomm, ОЗУ 12 ГБ и 16 ГБ, ПЗУ 256 ГБ и ОС Android 15, пишет antutu.com.

Размеры экрана

По состоянию на второй квартал 2025 года смартфоны с большим экраном размером более 6,7 дюймов являются самыми покупаемыми. Но в то же время доля телефонов с маленькими дисплеями на рынке по-прежнему стабильна.

Разрешение 1,5K по-прежнему имеет абсолютное преимущество на рынке телефонов Android и составляя 37,2%. В то же время доля экранов с разрешением 1080P снизилась, составив 33,8%. Хотя это по-прежнему наиболее широко используемый выбор, помимо 1,5K, постепенное сокращение его доли в некоторой степени объяснило выбор и предпочтения пользователей.

Частота обновления экрана

Популяризация высокой частоты обновления, несомненно, является общей тенденцией развития смартфонов, что также делает 120 Гц несомненным мейнстримом, составляющим 55%. 144 Гц, которые ранее конкурировали с 60 Гц, показали снижение доли, достигнув 17,2%. Напротив, доля 60 Гц подскочила до 18,7%.

Производители процессоров

Во втором квартале 2025 года компания Qualcomm заняла доминирующее положение на рынке Android-фонов, достигнув 73% и образовав огромный разрыв с занимающей второе место MediaTek с 25%.

Однако стоит отметить, что появился и новый игрок — Xiaomi. Хотя его доля пока составляет всего 0,6% (результат, достигнутый исключительно за счет использования чипсета Xuanjie O1), этот показатель можно назвать многообещающим.

Количество ядер ЦП

Как наиболее теоретически стабильная архитектура, восьмиядерный процессор стал абсолютным мейнстримом рынка систем на кристалле. Фактически, поскольку Qualcomm и MediaTek широко используют архитектуру восьми ядер в новых процессорах среднего и низкого уровня, а старые устройства постепенно устраняются из-за проблем с производительностью, доля восьмиядерных чипсетов приблизится к 100%.

Конечно, следует прояснить, что многие производители самостоятельно разрабатывают чипсеты, включая Xuanjie O1 и Exynos 2500, и выбирают архитектуру с 10 ядрами, но на всем рынке эта доля не является большой.

Китайский смартфон OPPO Фото: Oppo

Память (ОЗУ/ПЗУ)

Что касается оперативной памяти, то 12 ГБ и 16 ГБ сейчас являются обязательными для большинства смартфонов среднего и флагманского уровня. 8 ГБ встречаются реже, а 6 ГБ — еще реже.

Что касается ПЗУ, с растущим расширением различных ИИ-функций и размерами современных мобильных игр, 256 ГБ постепенно стали основным выбором ПЗУ для мобильных телефонов, а ПЗУ 128 ГБ составляет всего 8,2%. Доля хранилищ в 512 ГБ достигла 35%. ПЗУ объемом 1 ТБ имеет небольшую долю в 7,9%.

Версия ОС Android

Ситуация со стороны системы Android относительно проста. В принципе, пока Google делает основную итерацию версии, производители будут следить за ней и как можно скорее обновлять смартфоны.

В настоящее время Google анонсировала Android 16, и основные бренды постепенно начали ее тестирование. С выпуском новых версий флагманские телефоны на ОС Android 16 во второй половине этого года постепенно заменят текущую долю рынка Android 15.

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