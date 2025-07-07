4 прийоми, які допоможуть поліпшити читання на будь-якому смартфоні Android (фото)

Щоб очі не втомлювалися і нічого не відволікало від читання, є кілька дієвих способів, завдяки яким смартфон стане милішим за книжку.

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Спрощений інтерфейс перетворює фрагменти тексту різного розміру на фрагменти, які набагато легше читати, відображаючи їх у вигляді накладення поверх джерела, пише androidauthority.com

Режим читання

Режим читання не обмежується лише веб-сторінками. Він також відображає текст з електронної пошти, соціальних мереж і навіть RSS-рідерів. Його можна активувати в будь-якому додатку за допомогою швидких налаштувань або спеціальної кнопки спеціальних можливостей.

Цей режим необхідно завантажити з Play Store. Початкове налаштування і подальші налаштування досить прості.

Режим екрану Extra Dim

Як випливає з назви, Extra Dim знижує яскравість екрана нижче того, що можна досягти за допомогою повзунка яскравості. Він працює як фільтр, зменшуючи яскравість екрана на відсоток, а не встановлюючи її на певне значення.

Samsung, Vivo і Xiaomi вже пропонують цю функцію на своїх телефонах. Також Extra Dim тепер є стандартною функцією Android 16 і, як очікується, буде прийнятий у всіх користувацьких інтерфейсах різних брендів.

У разі використання телефонів інших брендів, таких як OnePlus або OPPO, можна активувати Night Owl, — застосунок, який не тільки дає змогу затемнювати екран, а й додає фільтр синього світла.

Додаток Kindle

Додаток Kindle для Android пропонує безліч функцій налаштування для зміни стилю і макета книг. Налаштування "безперервне читання" відключає перегортання сторінок за замовчуванням і замість цього перемикається на нескінченну вертикальну прокрутку. Цей режим дає змогу зануритися в читання і не відволікатися на перегортання сторінок.

Використання привабливих шрифтів

У додатку Kindle можна змінювати шрифти. Експерти рекомендують, наприклад, шрифт OpenDyslexic. Він знижує когнітивне навантаження і візуальне перевантаження. Букви важчі внизу, що дає змогу мозку швидше опрацьовувати те, що бачить людина, і розрізняти букви схожої форми.

OpenDyslexic можна використовувати не тільки для читання книжок, а й PDF-, ePUB- та інших текстових файлів, за допомогою безплатних додатків для читання, таких як KOReader з підтримкою зміни шрифтів. Найголовніше, OpenDyslexic можна завантажити безкоштовно, що робить його легкодоступним.

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