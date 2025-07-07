4 приема, которые помогут улучшить чтение на любом смартфоне Android (фото)

Чтобы глаза не уставали и ничего не отвлекало от чтения, есть несколько действенных способов, благодаря которым смартфон станет милее книги.

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Упрощенный интерфейс преобразует фрагменты текста разного размера во фрагменты, которые гораздо легче читать, отображая их в виде наложения поверх источника, пишет androidauthority.com

Режим чтения

Режим чтения не ограничивается только веб-страницами. Он также отображает текст из электронной почты, социальных сетей и даже RSS-ридеров. Его можно активировать в любом приложении с помощью быстрых настроек или специальной кнопки специальных возможностей.

Этот режим необходимо загрузить из Play Store. Начальная настройка и последующие настройки довольно просты.

Режим экрана Extra Dim

Как следует из названия, Extra Dim снижает яркость экрана ниже того, что можно достичь с помощью ползунка яркости. Он работает как фильтр, уменьшая яркость экрана на процент, а не устанавливая ее на определенное значение.

Samsung, Vivo и Xiaomi уже предлагают эту функцию на своих телефонах. Также Extra Dim теперь является стандартной функцией Android 16 и, как ожидается, будет принят во всех пользовательских интерфейсах разных брендов.

При использовании телефонов других брендов, таких как OnePlus или OPPO, можно активировать Night Owl, — приложение, которое не только позволяет затемнять экран, но и добавляет фильтр синего света.

Приложение Kindle

Приложение Kindle для Android предлагает множество функций настройки для изменения стиля и макета книг. Настройка "непрерывное чтение" отключает перелистывание страниц по умолчанию и вместо этого переключается на бесконечную вертикальную прокрутку. Этот режим позволяет погрузится в чтение и не отвлекаться на перелистывание страниц

Использование привлекательных шрифтов

В приложении Kindle можно менять шрифты. Эксперты рекомендуют, например, шрифт OpenDyslexic. Он снижает когнитивную нагрузку и визуальную перегрузку. Буквы тяжелее внизу, что позволяет мозгу быстрее обрабатывать то, что видит человек, и различать буквы похожей формы.

OpenDyslexic можно использовать не только для чтения книг, но и PDF-, ePUB- и других текстовых файлов, с помощью бесплатных приложений для чтения, таких как KOReader с поддержкой смены шрифтов. Самое главное, OpenDyslexic можно загрузить бесплатно, что делает его легкодоступным.

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