Чому не працює швидка зарядка: експерти назвали несподівану причину

Зазвичай від швидкої зарядки нашого смартфона ми очікуємо якраз того, що вона працюватиме швидко. Але якщо така зарядка справляється із завданням повільно, то у цього може бути кілька причин.

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Перш за все, треба розібратися з тим, що таке швидка зарядка, пише slashgear.com. Такі зарядні пристрої здатні забезпечувати необхідну кількість енергії завдяки протоколам швидкої зарядки (USB PD, Samsung Adaptive Fast Charging або Huawei SuperCharge). Але таку зарядку підтримують не всі пристрої.

Хоча багато хто з сучасних гаджетів може підтримувати до 240 Вт з USB PD3.1, у роботі ще залишилися пристрої, випущені в ті часи, коли планка для швидкостей швидкого заряджання була ще досить низькою. Тож для початку переконайтеся, що ваш девайс підтримує швидке заряджання.

Може бути й так, що зарядка працює не так швидко, як хочеться, але річ не в ній, а в тому, що господар телефону використовує енерговитратні додатки на повній яскравості, і вони "з'їдають" заряд швидше, ніж працює зарядний пристрій. У такому разі просто залиште телефон у спокої на час заряджання.

Як розібратися зі швидкою зарядкою

Є й такі смартфони, які підтримують швидку зарядку, але не за замовчуванням. Наприклад, на деяких моделях Samsung Galaxy таку опцію треба ввімкнути самому. Ще є безліч вбудованих механізмів безпеки — наприклад, оптимізація акумулятора, яка може сповільнити заряджання пристрою в разі досягнення певного порога. Зокрема, Apple використовує оптимізоване заряджання акумулятора, коригуючи швидкість заряджання, коли ваш iPhone досягає позначки 80%. Тому врахуйте, що повільне заряджання може бути функцією, а не помилкою.

Що уповільнює зарядку

Окремо варто відзначити суто технічні несправності. На функціональність механізмів швидкої зарядки можуть вплинути фізичні пошкодження: перевірте пристрій на наявність вм'ятин, тріщин та інших дефектів. Негативну роль можуть зіграти і несправні кабелі — перегнуті, протерті або просто невідповідні. Звісно, найкраще купувати оригінальні кабелі одного й того ж виробника, щоб бути впевненим, що вони ідеально підходять для вашого пристрою.

Проблема може бути і в джерелах живлення. Так може статися, якщо ви користуєтеся неякісним подовжувачем або неефективним дорожнім адаптером живлення, який не пройшов необхідну перевірку якості. Щоб перевірити це, ви можете спробувати під'єднати пристрій до розетки безпосередньо.

Раніше Фокус писав, які пристрої не можна підключати до подовжувача . Наприклад, не слід підключати велику побутову техніку — звичайний подовжувач на таку напругу не розрахований, і це може спричинити пожежу.

Також повідомлялося про п'ять міфів про смартфон, які варто забути. Серед таких міфів було й твердження про те, що нічна зарядка телефону нібито псує батарею