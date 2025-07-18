Почему не работает быстрая зарядка: эксперты назвали неожиданную причину

Обычно от быстрой зарядки нашего смартфона мы ожидаем как раз того, что она будет работать быстро. Но если такая зарядка справляется с задачей медленно, то у этого может быть несколько причин.

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Прежде всего, надо разобраться с тем, что такое быстрая зарядка, пишет slashgear.com. Такие зарядные устройства способны обеспечивать необходимое количество энергии благодаря протоколам быстрой зарядки (USB PD, Samsung Adaptive Fast Charging или Huawei SuperCharge). Но такую зарядку поддерживают не все устройства.

Хотя многие из современных гаджетов могут поддерживать до 240 Вт с USB PD3.1, в работе еще остались устройства, выпущенные в те времена, когда планка для скоростей быстрой зарядки была еще довольно низкой. Так что для начала убедитесь, что ваш девайс поддерживает быструю зарядку.

Может быть и так, что зарядка работает не так быстро, как хочется, но дело не в ней, а в том, что хозяин телефона использует энергозатратные приложения на полной яркости, и они «съедают» заряд быстрее, чем работает зарядное устройство. В таком случае просто оставьте телефон в покое на время зарядки.

Как разобраться с быстрой зарядкой

Есть и такие смартфоны, которые поддерживают быструю зарядку, но не по умолчанию. Например, на некоторых моделях Samsung Galaxy такую опцию надо включить самому. Еще есть множество встроенных механизмов безопасности – к примеру, оптимизация аккумулятора, которая может замедлить зарядку устройства при достижении определенного порога. В частности, Apple использует оптимизированную зарядку аккумулятора, корректируя скорость зарядки, когда ваш iPhone достигает отметки 80%. Поэтому учтите, что медленная зарядка может быть функцией, а не ошибкой.

Что замедляет зарядку

Отдельно стоит отметить чисто технические неисправности. На функциональность механизмов быстрой зарядки могут повлиять физические повреждения: проверьте устройство на наличие вмятин, трещин и прочих дефектов. Негативную роль могут сыграть и неисправные кабели – перегнутые, протертые или просто неподходящие. Конечно, лучше всего покупать оригинальные кабели одного и того же производителя, чтобы быть уверенным, что они идеально подходят для вашего устройства.

Проблема может быть и в источниках питания. Так может получиться, если вы пользуетесь некачественным удлинителем или неэффективным дорожным адаптером питания, не прошедшим необходимую проверку качества. Чтобы проверить это, вы можете попробовать подключить устройство к розетке напрямую.

Ранее Фокус писал, какие устройства нельзя подключать к удлинителю . Например, не следует подключать крупную бытовую технику – обычный удлинитель на такое напряжение не рассчитан, и это может вызвать пожар.

Также сообщалось про пять мифов о смартфоне, которые стоит забыть. Среди таких мифов было и утверждение о том, что ночная зарядка телефона якобы портит батарею