Старий смартфон Samsung виявився кращим за флагмани: за що його хвалять

Нове — не завжди означає найкраще, і це стосується навіть смартфонів. Якщо у вас є торішній смартфон, який добре вам служить і до якого ви звикли, то гнатися за останніми новинками зовсім не обов'язково.

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Прикладом такого "старого доброго смартфона" може бути Samsung Galaxy S24 Ultra, пише phonearena.com. На думку експертів видання, ця модель досі не втратила актуальності.

Перш за все, багатьом користувачам більше подобається саме старий дизайн. Galaxy S24 Ultra — це вдосконалена версія Galaxy Note 20 Ultra, тому логічно, що колишні шанувальники Galaxy Note це цінують.

До того ж, вихід Galaxy S24 Ultra познайомив користувачів із захисним склом Gorilla Armor від Samsung. Це надміцне скло з потужним антивідблисковим покриттям. Причому воно покращує видимість не тільки на вулиці — кольори та екран здаються яскравішими в будь-яких умовах. Експерти називають скло Gorilla Armor найстійкішим до появи подряпин, і телефон може благополучно пережити навіть падіння.

Потужний процесор

Ще фахівці кажуть, що новий чипсет Snapdragon 7 Gen 4 все ще не може навіть наблизитися до торішнього 8 Gen 3, встановленого в S24 Ultra. Той чіпсет настільки хороший, що застаріє нескоро, а значить, немає ніякої термінової необхідності "міняти один флагман на інший".

Відмінна камера

У новій моделі Galaxy S25 Ultra були поліпшені дрібні деталі камери і підвищена різкість. Але це, на думку авторів видання, не такі значні вдосконалення, через які варто було б міняти телефон.

Коли Galaxy S24 Ultra тільки вийшов минулого року, він одразу опинився в лідерах за результатами тесту камери. Між іншим, навіть не дуже потрібний, на перший погляд, 100-кратний суперзум може стати в пригоді в реальному житті — наприклад, для того, щоб прочитати покажчик на далекій відстані або впізнати якийсь об'єкт.

Додатково до всього, фахівці відзначають відмінні динаміки S24 Ultra і підтримку стилуса S Pen.

Між іншим, Фокус писав про те, що для смартфонів Samsung повернеться аксесуар, якого всім не вистачало. Мова якраз про підтримку S Pen — компанія Samsung прибирала цю опцію зі своїх гаджетів, але тепер, схоже, збирається до неї повернутися.

Також стало відомо, що смартфон Galaxy S25 Ultra від Samsung потрапив до списку найкращих телефонів 2025 року і виявився лідером почесного рейтингу.