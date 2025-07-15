Для смартфонів Samsung повернеться аксесуар, якого всім не вистачало

Смартфон Galaxy Z Fold 7 став найтоншим і найлегшим складним девайсом Samsung за всю історію компанії. Але заради цього рекорду довелося пожертвувати підтримкою стилуса S Pen, який дуже подобався користувачам. Тепер Samsung хоче повернути S Pen.

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Компанія вивчає технологію, яка могла б забезпечити підтримку S Pen на складних телефонах без шкоди для їхньої тонкості, пише androidauthority.com. Там обіцяють повернути стилус у свої "розкладачки", щойно така можливість з'явиться.

Раніше з'явилася інформація, що Samsung співпрацює з південнокорейською компанією HiDeep, яка виробляє чіпи, у сфері розробки нової технології стилуса, яка б не потребувала окремого дигітайзера та акумулятора. Ця технологія, ймовірно, буде схожа на ту, що використовується в iPad для підтримки Apple Pencil. Дигітайзер їм не потрібен; натомість використовується комбінація технологій для підтримки функцій стилуса, включно з чутливістю до натискання і визначенням нахилу.

Якщо Samsung поверне підтримку S Pen у свій наступний складаний смартфон — імовірно, це буде Galaxy Z Fold 8 — чимало прихильників порадіють, зазначає видання. Адже новина про видалення підтримки S Pen свого часу викликала сильне розчарування, і ультратонкий дизайн Galaxy Z Fold 7 цього все ж не компенсував.

Раніше Фокус повідомляв, що телефон Samsung Galaxy Z Fold 6 був включений до числа найкращих смартфонів з підтримкою стилуса. Щоправда, він тоді був на другому місці, а на першому опинився інший флагманський смартфон Samsung — Galaxy S25 Ultra.

Також стало відомо, що смартфон Galaxy S25 Ultra від Samsung потрапив до списку найкращих телефонів 2025 року. Він був на першому місці, а на другій позиції розмістився супертонкий Galaxy S25 Edge.

При цьому експерти неодноразово відзначали, що одним з головних недоліків у смартфонів преміум-лінійок вважається недостатньо сильний акумулятор. Характерно, що це зауваження рівною мірою стосувалося і Apple, і Samsung.

Зазначимо, що, на думку фахівців, компанія Samsung не змогла вирішити велику проблему Galaxy Z Flip 7. Йшлося про недолік цієї серії смартфонів, пов'язаний із зовнішнім екраном.