Для смартфонов Samsung вернется аксессуар, которого всем не хватало

Смартфон Galaxy Z Fold 7 стал самым тонким и легким складным девайсом Samsung за всю историю компании. Но ради этого рекорда пришлось пожертвовать поддержкой стилуса S Pen, который очень нравился пользователям. Теперь Samsung хочет вернуть S Pen.

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Компания изучает технологию, которая могла бы обеспечить поддержку S Pen на складных телефонах без ущерба для их тонкости, пишет androidauthority.com. Там обещают вернуть стилус в свои «раскладушки», как только такая возможность появится.

Ранее появилась информация, что Samsung сотрудничает с южнокорейской компанией HiDeep, производящей чипы, в области разработки новой технологии стилуса, которая бы не требовала отдельного дигитайзера и аккумулятора. Эта технология, вероятно, будет похожа на ту, что используется в iPad для поддержки Apple Pencil. Дигитайзер им не требуется; вместо этого используется комбинация технологий для поддержки функций стилуса, включая чувствительность к нажатию и определение наклона.

Если Samsung вернёт поддержку S Pen в свой следующий складной смартфон — предположительно, это будет Galaxy Z Fold 8 — многие поклонники порадуются, отмечет издание. Ведь новость об удалении поддержки S Pen в свое время вызвала сильное разочарование, и ультратонкий дизайн Galaxy Z Fold 7 этого все же не компенсировал.

Ранее Фокус сообщал, что телефон Samsung Galaxy Z Fold 6 был включен в число лучших смартфонов с поддержкой стилуса. Правда, он тогда был на втором месте, а на первом оказался другой флагманский смартфон Samsung – Galaxy S25 Ultra.

Также стало известно, что смартфон Galaxy S25 Ultra от Samsung попал в список лучших телефонов 2025 года. Он был на первом месте, а на второй позиции разместился супертонкий Galaxy S25 Edge.

При этом эксперты не раз отмечали, что одним из главных недостатков у смартфонов премиум-линеек считается недостаточно сильный аккумулятор. Характерно, что это замечание в равной степени относилось и к Apple, и к Samsung.

Отметим, что, по мнению специалистов, компания Samsung не смогла решить крупную проблему Galaxy Z Flip 7. Речь шла о недостатке этой серии смартфонов, связанном с внешним экраном.