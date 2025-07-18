"Понабирали кредитів": українка розповіла, як її "Дію" зламали шахраї (відео)

Українка заявила, що стала жертвою шахраїв, які взяли на неї кілька кредитів в різних банках, скориставшись алгоритмами мобільного застосунку Дія” та функцією “Дія.Підпис”.

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Спочатку жінка отримала сповіщення з "Дії", що кредитор перевіряє її кредитну історію, однак не придала цьому значення. Наступного дня вона отримала сповіщення в "Дії" про відкриття кредиту в "А-Банк". Факт відкриття рахунку також підтвердили в службі підтримки, повідомивши, що подробиці можна дізнатися через онлайн банкінг, розповіла українка в Facebook.

"Я пройшла відео верифікацію і зайшовши в додаток побачила що на моє імʼя без жодного контакту зі мною було відкрито ФОП рахунок і на нього переведено увесь існуючий кредитний баланс (кредитну лінію на 100 000 грн було відкрито ще в 2023 році одночасно з відкриттям рахунку)" — зазначила авторка.

Далі з ФОП рахунку ці гроші було переведено на наступний рахунок. Окрім того, було ухвалено видачу кредиту на 30 000 гривень за програмою "Швидка готівка". Жінка наголосила, що нічого не підтверджувала, не втрачала телефон і ніхто з банку з нею не контактував з цього приводу.

На українку відкрили кредит без її відома На українку відкрили кредит без її відома

Потерпіла звернулась в "А-банк", після чого її рахунки було заблоковано. Вона також отримала дзвінок від служби підтримки, під час якого їй назвали модель чужого телефону з якого був здійснений вхід, а також ім'я та прізвище незнайомого чоловіка.

Жінка також розповіла, що пізніше попросила у банку повторити цю інформацію, щоб надати її правоохоронцям, однак їй відмовили, заявивши, що дані можуть бути надані тільки на запит поліції. Вона також зазначила, що "А-банк" зв’язався один раз з нею поштою з просьбою надати витяг з ЄРДР і детально описати подію.

"Наступним етапом був OTP Bank. Подзвонила в підтримку, скачала вперше додаток онлайн банкінгу, встановивши свій справжній фінансовий номер я побачила, відкритий з нуля ФОП рахунок. Всі 100 000 отримані на ФОП ОТП з "А-банк" за лічені хвилини були порційно переведені на різні картки і рахунки як українських, так і закордонних банків", — продовжила жінка.

Пізніше жінка також отримала нове сповіщення з "Дії" про відкриття кредиту в ще одному банку. Не отримавши порад та допомоги від поліції, вона вирішила сама замінити паспорт, сподіваючись таким чином завадити оформленню нових кредитів.

"Подалась на заміну. Мій старий одразу пропав з "Дії". Тоді я ще не знала, що треба було і закордонний міняти, бо шахраї відкрили рахунки в тому числі через нього", — зазначила українка.

Своєю історією вона також поділилась в Instagram.

"Основна мета наступної серії публікацій – застерегти усіх, який я тільки зможу, від того потрапити в таку саму ситуацію як і я. Шахраї зламали мою "Дію", повідкривали рахунки в банках, понабирали кредитів. Зробити це їм дозволили алгоритми "Дія", "Дія.Підпис" та інші діджиталізовані послуги, якими ми, українці, так пишаємося", — сказала вона у відео.

Українка стала жертвою шахраїв

Що кажуть в "Дії"

У "Дії" відреагували на ситуацію, зазначивши в коментарях під постом в Instagram, що авторизуватись в застосунку можна 2 способами: через біометричні паспорти, або через банк. Відповідно, якщо шахрай має доступ — він авторизується в "Дії". При цьому, в розділі "Підключені" пристрої з'являється пристрій з якого був виконаний вхід та назва банку.

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"Видалити вибірково окремі сесії у підключених пристроях не можна. Всі авторизації видаляться, включаючи вашу. Для продовження роботи потрібно буде знову авторизуватися. Цей алгоритм розроблено для вашої ж безпеки, через те, що у системи немає можливості самостійно визначити серед всіх пристроїв, хто є справжнім власником", — йдеться в коментарі.

Для підвищення рівня захищеності "Дія" рекомендує блокування доступу до BankID, зміну пароля в онлайн-банкінг, а також закриття всіх рахунків в банках, які не використовуються.

Злам "Дії": що каже експерт

Український фахівець із кібербезпеки Костянтин Корсун на своїй сторінці у Facebook зазначив, що подібні випадки вже траплялись у 2019, 2020, 2021 роках. За його словами, жертви, зазвичай залишаються з цією проблемою сам на сам.

За словами експерта, банк повністю та беззаперечно довіряє "Дії" – навіть теоретично не припускаючи можливості її зламу, витоку даних, зливу персональних користувачів та інших зловживань.

"Одразу відповідаю: захиститися самостійно від цього – практично неможливо", — стверджує Костянтин Корсун.

Нагадаємо, в "Дії" планується запуск асистента на базі штучного інтелекту, який допомагатиме українцям отримувати державні послуги.