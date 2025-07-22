Швидше — не означає краще: експерти розкритикували популярну опцію нових смартфонів

Між флагманськими смартфонами за останній час утворилася доволі значна різниця. Але справа не у функціях штучного інтелекту чи якихось інших інноваціях, а у швидкості заряджання.

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Деякі бренди — особливо китайські — випускають телефони з дедалі більшою швидкістю зарядки, пише androidpolice.com. Наприклад, OnePlus пропонує смартфони зі швидкістю зарядки 80 Вт і вище, а Realme навіть вийшла на показник 240 Вт.

Водночас флагманський смартфон Samsung, Galaxy S25 Ultra показує потужність до 45 Вт. А Galaxy Z Fold 7 — на даний момент найдорожчий зі смартфонів компанії — підтримує потужність всього 25 Вт.

Насправді ці ефектні цифри не такі вже й важливі, пояснюють фахівців. Звісно, швидка зарядка — це важливо. Один з експертів видання навіть згадує часи, коли єдиним способом нормально зарядити телефон було залишити його на зарядці на ніч.

Тепер фанати смартфонів хваляться тим, як швидко заряджаються їхні гаджети: наприклад, зарядка OnePlus 13 потужністю 100 Вт дасть змогу зарядити телефон від нуля до 50% за 13 хвилин, а потім повністю — за 26 хвилин.

Але експерти в цьому сенсі налаштовані досить скептично. На їхню думку, важливим кроком був перехід від довгого нічного заряджання до кількох годин. А буде телефон заряджатися півгодини чи годину — не має великого значення. Навряд чи у вас не знайдеться півгодини, іронізує один з авторів матеріалу, — хіба що у вас справді екстрена ситуація (приміром, ви в аеропорту і через 30 хвилин вам треба на літак).

За винятком таких надзвичайних обставин, півгодини не відіграє важливої ролі. До того ж, як зазначають фахівці, немає гарантії, що телефон, який за півгодини зарядився повністю, працюватиме краще, ніж той, що зарядився лише частково.

Підбиваючи підсумок, експерти схвалюють більш обережний підхід до швидкої зарядки таких компаній, як Samsung: адже в такий спосіб можна уникнути і багатьох потенційних проблем та небезпек.

Раніше фахівці повідомили про причини, через які швидка зарядка не працює. Це можуть бути і фізичні пошкодження, і несправний кабель, і навіть енерговитратні застосунки.

Також Фокус писав про ознаки того, що за вами стежать. Серед пунктів, які мають насторожити, називалися сильне нагрівання і швидка розрядка батареї смартфона.