Быстрее – не значит лучше: эксперты раскритиковали популярную опцию новых смартфонов

Между флагманскими смартфонами за последнее время образовалась довольно значительная разница. Но дело не в функциях искусственного интеллекта или каких-то других инновациях, а в скорости зарядки.

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Некоторые бренды – особенно китайские – выпускают телефоны со все большей скоростью зарядки, пишет androidpolice.com. Например, OnePlus предлагает смартфоны со скоростью зарядки 80 Вт и выше, а Realme даже вышла на показатель 240 Вт.

В то же время флагманский смартфон Samsung, Galaxy S25 Ultra показывает мощность до 45 Вт. А Galaxy Z Fold 7 – на данный момент самый дорогой из смартфонов компании – поддерживает мощность всего 25 Вт.

На самом деле эти эффектные цифры не так уж важны, поясняют специалистов. Конечно, быстрая зарядка – это важно. Один из экспертов издания даже вспоминает времена, когда единственным способом нормально зарядить телефон было оставить его на зарядке на ночь.

Теперь фанаты смартфонов хвастаются тем, как быстро заряжаются их гаджеты: например, зарядка OnePlus 13 мощностью 100 Вт позволит зарядить телефон от нуля до 50% за 13 минут, а затем полностью – за 26 минут.

Но эксперты в этом смысле настроены довольно скептически. По их мнению, важным шагом был переход от долгой ночной зарядки к нескольким часам. А будет телефон заряжаться полчаса или час – не имеет большого значения. Вряд ли у вас не найдется получаса, иронизирует один из авторов материала, – разве что у вас действительно экстренная ситуация (к примеру, вы в аэропорту и через 30 минут вам надо на самолет).

За исключением таких чрезвычайных обстоятельств, полчаса не играет важной роли. К тому же, как отмечают специалисты, нет гарантии, что телефон, который за полчаса зарядился полностью, будет работать лучше, чем тот, которые зарядился лишь частично.

Подводя итог, эксперты одобряют более осторожный подход к быстрой зарядке таких компаний, как Samsung: ведь таким образом можно избежать и многих потенциальных проблем и опасностей.

Ранее специалисты сообщили о причинах, по которым быстрая зарядка не работает. Это могут быть и физические повреждения, и неисправный кабель, и даже энергозатратные приложения.

Также Фокус писал о признаках того, что за вами следят. Среди пунктов, которые должны насторожить, назывались сильный нагрев и быстрая разрядка батареи смартфона.