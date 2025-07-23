Найнепотрібніший телефон 2025 року: якій моделі присудили цей сумний титул (фото)

Бувають такі телефони, з якими начебто все добре, але які при цьому абсолютно втратили відчуття часу. Схоже, такий "провал" і стався з компанією Motorola.

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Для прикладу можна взяти ситуацію на ринку компактних складних телефонів, пише phonearena.com. Зараз на ньому жвава конкуренція: Samsung нещодавно випустила Galaxy Z Flip 7, сама Motorola блиснула преміальною моделлю Razr Ultra і базовою Razr (2025). При цьому вийшов і Motorola Razr Plus (2025) — єдиний складаний телефон, який залишився взагалі без уваги, і експерти вважають, що це цілком заслужено.

Цей "новий" Razr Plus виглядає практично дублем торішньої моделі, стверджують фахівці. У нього немає ні флагманського чипсета, ні істотних поліпшень камери. Характеристики акумулятора теж змінилися — це все ті ж 4000 мАг. Якщо покласти поруч нову і торішню модель, знайти різницю буде складно.

Час роботи батареї також залишився від попередньої моделі: загальна оцінка — 6 год 34 хв (що трохи нижче середнього). Швидкість дротового заряджання становить 45 Вт (від 0 до 100% менш ніж за годину), бездротового — 15 Вт, а зворотного — 5 Вт. Загалом непогані показники, але, знову ж таки, все це ми вже бачили на торішній версії.

Модель Razr Plus не пропонує нічого нового Фото: phonearena.com

Єдина значуща зміна в обладнанні — це підвищення рівня захисту від пилу та води з IPX8 до IP48. Тобто нова модель набагато краще захищена від частинок пилу розміром до 1 мм.

І при тому, що немає ніяких помітних удосконалень, ціна Razr Plus всього на 100 доларів менша, ніж набагато досконаліший Samsung Z Flip 7. Ціна 999 доларів, м'яко кажучи, дуже завищена для майже повного повтору торішньої моделі, дивуються експерти.

Загалом, Razr Plus це дуже дивний телефон — недостатньо цікавий, щоб зійти за новий, і недостатньо дешевий, щоб виправдати відсутність оновлень. Звичайно, це по-своєму непоганий складаний смартфон, але йому явно не місце у 2025-му — резюмували автори видання.

Раніше Фокус писав про найгірші смартфони 2025 року, на які не варто витрачати гроші. Серед них опинилися моделі Moto E13 і E22.

Також стало відомо, що деякі смартфони Motorola розчарували користувачів. Річ у тім, що досить багато моделей залишилися без важливого оновлення Android 16.