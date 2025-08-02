Коштують цілий статок: чому деякі смартфони продавалися по 2,5 млн доларів (фото)

Досконалості немає меж, і ринок смартфонів — не виняток. Є й неймовірно солідні "гравці" — наприклад, iPhone 6 Falcon Supernova вартістю понад 48 мільйонів доларів. Але навіть модель на мільйон знайде, чим здивувати.

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За будь-яким предметом розкоші завжди стоїть довга цікава історія, пише sothebysrealty.co.uk. Знаменитий аукціонний дім Sotheby's розповідає про "бюджетний сегмент" у категорії лакшері-телефонів.

GoldVish Revolution

Цей телефон вважається найбільш "бюджетним" у топ-10 найдорожчих, — його ціна "всього" 488 150 доларів.

Свого часу було випущено дев'ять екземплярів GoldVish Revolution. Творці моделі — швейцарський виробник люксових мобільних телефонів GoldVish і швейцарський же дизайнер-годинника Фредеріка Жувено.

За створення GoldVish Revolution відповідали швейцарці Фото: gqindia.com

Витончений телефон овальної форми вирізняється корпусом, покритим 18-каратним рожевим і білим золотом, та інкрустацією 29-каратними діамантами VVS-1. У нижній частині телефону встановлено знімний механічний годинник від Фредеріка Жувено.

Gresso Luxor Las Vegas Jackpot

Тут ціна вже доходить до 1 мільйона доларів.

Елітний телефон оформили в єгипетському стилі Фото: gqindia.com

Екран телефону, випущеного 2010 року, покритий 180 грамами золота і симетрично обрамлений чорними діамантами (45,5 карат).

Задня панель телефону вкрита 200-річним африканським чорним деревом, а клавіатура прикрашена лазерним гравіюванням кристалів сапфірів. Чорно-золота колірна палітра нагадує одразу і про розкішний єгипетський курорт, і про атмосферу Лас-Вегаса.

Goldvish Le Million

Le Million, створений швейцарським брендом люксових смартфонів Goldvish, було випущено 2006 року, і незабаром він потрапив до Книги рекордів Гіннесса як найдорожчий телефон у світі (на той момент).

Увагу привертає незвичайна форма телефону Фото: gqindia.com

Телефон вартістю 1,2 мільйона доларів, вирізняється характерною формою бумеранга, виготовлений із 18-каратного білого золота та інкрустований безліччю діамантів категорії VVS-1.

Було випущено лише три екземпляри цього незвичайного телефону, і два з них купили бізнесмени, імена яких тримають у таємниці.

Криптосмартфон Diamond

Телефон вартістю 1,3 мільйона доларів, був створений компанією JSC Ancort у 2006 році. Масивний корпус виконаний з 18-каратного рожевого золота і платини. Корпус телефону інкрустований більш ніж 50 діамантами, десять з яких — рідкісні сині.

Криптосмартфон колись вважався найбезпечнішим Фото: gqindia.com

На відміну від інших телефонів свого часу, це був найзахищеніший телефон у світі, оскільки власник міг зашифрувати будь-які дані, що надходили на пристрій і надсилалися з нього.

iPhone 3G Kings Button

Ціна цього ювелірного шедевра — 2,5 мільйона доларів.

Телефон був створений 2009 року, покритий 18-каратним жовтим, білим і рожевим золотом і прикрашений 138 діамантами класичного огранювання.

Кнопку-діамант неможливо не помітити Фото: gqindia.com

Головна фішка — це кнопка "Додому", адже в її ролі виступає діамант вагою 6,6 карата.

Раніше Фокус писав, що у вересні цього року вийде новий смартфон iPhone 17 Air. Це буде найтонший телефон в історії компанії Apple.

Ще повідомлялося, що після оновлення iOS 26 iPhone стане схожим на Android. Йшлося про три важливі функції, запозичені Apple у конкурентів.